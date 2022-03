Analysten sehen einige Probleme auf das Unternehmen zukommen. "Daimler Trucks sollte in den kommenden Quartalen von seinem hohen Auftragsbestand profitieren", schreibt Michael Punzet von der DZ-Bank am Montag. "Allerdings gehen wir von weiteren Belastungen für Produktion und Absatz durch die anhaltenden Liefer- und Logistikproblemen sowie gestiegenen Kosten als Folge des Ukraine-Konflikts aus." Der Analyst streicht sein Kursziel deshalb von 42 Euro auf 29 Euro zusammen.

Gut drei Monate nach der Abspaltung aus dem alten Daimler-Konzern ist die Nutzfahrzeug-Sparte der Stuttgarter jetzt auch im deutschen Leitindex notiert. Daimler Trucks feierte am Montag ein leises Debüt, der Kurs stand zum Handelsschluss nahezu unverändert bei rund 24,60 Euro. Am Donnerstag legt Daimler Trucks seine Zahlen für 2021 vor.

Ganz anders lief der erste Tag für Rückversicherer Hannover Rück. Mit einem Plus von vier Prozent sicherte sich die Aktie den Tagessieg im DAX. Ein hochverdienter Lohn für jahrelange solide Arbeit, meint DZ-Bank-Analyst Thorsten Wenzel. "Das Unternehmen verdankt den Aufstieg insbesondere einem langfristig guten Track Record. Die durchschnittliche Eigenkapitalrendite der letzten zehn Jahre betrug 12,9 Prozent. Langfristig engagierte Aktionäre konnten sich über einen durchschnittlichen Total Return (Kurssteigerung und Dividenden) von 17 Prozent pro Jahr freuen, deutlich höher als bei den anderen drei europäischen Rückversicherern." Das Kursziel sieht Wenzel bei 184 Euro. "Den Kursrückgang in den letzten Wochen sehen wir als eine Einstiegsgelegenheit in einen Rückversicherer."

Für die beiden Neulinge im DAX mussten Siemens Energy und Beiersdorf weichen, die künftig im MDAX zu Hause sein werden.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion