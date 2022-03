Die vier Bohrungen sind Teil einer auf insgesamt 10.000 Meter angelegten Bohrkampagne (siehe Pressemitteilung vom 17. Februar 2022). Der Schwerpunkt der Bohrungen liegt auf der weiteren Definition der mineralisierten Intrusion in der Zone Blackjack (siehe Pressemitteilung vom 13. Dezember 2021). Alle bisher gebohrten Bohrlöcher durchschnitten bedeutende Abschnitte der mineralisierten intrusiven Graniteinheit, wie sie bereits in Bohrloch 21 zu sehen war. Ein zweites Bohrgerät wird voraussichtlich in den nächsten Wochen zum Projektstandort transportiert werden.

Sitka Gold Corp. ( CSE:SIG; FRA:1RF ) meldet gleich zu Beginn des laufenden Winterbohrprogramms zur Nachverfolgung der Blackjack-Entdeckung auf seinem RC Projekt im Yukon erneut eine Häufung von sichtbarem Gold in den Bohrkernen, die in unmittelbarer Nähe der letztjährigen Entdeckung niedergebracht wurden. Sichtbares Gold war auch schon in ausgeprägter Form im Entdeckungs-Bohrloch DDRCCC-21-021 (Loch 21) angetroffen worden. Diese Bohrung hatte 1,17 g/t Gold auf 220,1 Metern ergeben, einschließlich 50,5 Meter mit 2,08 g/t Gold ergeben. Die Laborergebnisse der drei inzwischen abgeschlossenen Bohrungen der Winterbohrungen stehen noch aus. Derzeit wird das vierte Loch des Programms (DDRCCC-21-025) niedergebracht. Bis dato wurden über 1.100 Meter an Bohrungen durchgeführt.

Cor Coe, CEO von Sitka gab zu Protokoll: „Wir lernen mit diesem Winterbohrprogramm enorm viel über die Blackjack-Zone. Unsere größte Erkenntnis aus diesen Bohrungen ist, dass es sich bei unserer mineralisierten Intrusion um einen Dike- und Sill-Komplex handelt, wie er in Lagerstätten wie Donlin Creek zu finden ist. Daher besteht die Möglichkeit, dass sich die Streichlänge, die Ausdehnung und die Größe dieser Lagerstätte dramatisch vergrößern kann. Außerdem sollten sich in solch einem System mehr Unzen Gold näher an der Oberfläche befinden, was sich unserer Meinung nach positiv auf künftige wirtschaftliche Überlegungen, wie etwa das Grubendesign, auswirken wird. Da während der Protokollierung dieser jüngsten Bohrlöcher mehrere Fälle von sichtbarem Gold beobachtet wurden, wächst das Potenzial der Zone Blackjack weiter und wir freuen uns darauf, zu sehen, was die Untersuchungsergebnisse ergeben werden.“



Abbildung 1 - Sichtbares Gold in DDRCCC-22-023



Abbildung 2 - Standorte der Bohrlöcher des RC-Projekts in der Zone Blackjack

Über das RC-Goldprojekt

Das RC-Goldprojekt besteht aus einem 376 Quadratkilometer großen, zusammenhängenden Landpaket, das sich in den neu erschlossenen Bezirken Clear Creek, Big Creek und Sprague Creek im Herzen von Yukons Tintina-Goldgürtel und dem Tombstone-Goldgürtel befindet. Es ist das größte konsolidierte Landpaket, das strategisch auf halbem Weg zwischen der Eagle Gold Mine von Victoria Gold - Yukons neuester Goldmine, die im Sommer 2020 die kommerzielle Produktion erreicht - und der Brewery Creek Goldmine von Golden Predator liegt. Das Landpaket des Goldprojekts RC besteht aus fünf Grundstücken, nämlich den Grundstücken RC, Bee Bop, Mahtin, Clear Creek und Barney Ridge. Das Unternehmen identifizierte vor kurzem ein großes, 500 m mal 2000 m großes intrusionsbezogenes Goldsystem auf dem Grundstück in der Zone Saddle Eiger und hat bis heute 19 Diamantbohrlöcher in dieses System gebohrt. Dies war der Hauptschwerpunkt der Bohrprogramme des Unternehmens bei RC Gold in den Jahren 2020 und 2021, die mehrere bedeutende Goldabschnitte ergaben.

Das letzte Bohrloch des Bohrprogramms 2021, Bohrloch 21 (DDRCCC-21-021) in der Zone Saddle West durchteufte 220,1 Meter mit 1,17 g/t Gold von der Oberflächede, wurde unter einer Anomalie mit mehr als 500 ppb Gold im Boden gebohrt, die zuvor an der Oberfläche identifiziert wurde und Teil der größeren, 2 Kilometer mal 500 Meter großen Goldanomalie im Boden ist, die sich von der Zone Saddle West zur Zone Eiger erstreckt. Dieses Bohrloch wurde 200 Meter südlich aller zuvor durchgeführten Bohrungen niedergebracht und durchschnitt eine neu erkannte Kontrollstruktur für die Mineralisierung, die als Blackjack-Verwerfung bekannt ist (siehe Pressemitteilung vom 13. Dezember 2021). Das Goldprojekt RC hat eine gemeinsame Grenze mit dem Grundstück Clear Creek von Victoria Gold im Westen und dem Grundstück Florin Gold von Florin Resources im Norden.

Fazit: Der Vergleich mit dem Megaprojekt Donlin Creek aus dem Mund von Sikta-CEO Cor Coe zeugt nicht von falscher Bescheidenheit. Coe strebt hoch hinaus, denn bei der Donlin Goldlagerstätte im Yukon handelt es sich um eines der größten und zugleich höchstgradigen Tagebau-Goldprojekte der Welt. Inzwischen gehört Donlin Creek den Unternehmen Nova Gold und Barrick Gold je zur Hälfte. Nova Gold nennt eine Globalressource von 551 Millionen Tonnen in den beiden Kategorien Measured & Indicated mit durchschnittlichen Goldgehalten von 2,24 g/t Gold. Die gesamten Vorräte werden derzeit auf 39 Mio. Unzen Gold geschätzt. Das sind wahrlich hohe Aspirationen! Schon ein Bruchteil davon würde genügen, um die Aktie von Sitka völlig neu zu bewerten.

