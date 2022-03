Die letzte große Aufwärtsbewegung beim US-Flugzeugbauer Boeing dauerte gerade mal ein Jahr an und reichte von 89,00 auf 278,56 US-Dollar aufwärts. Dabei verpasste die Aktie nur knapp den markanten Horizontalwiderstand von 300,00 US-Dollar und ging anschließend in einen regulären Konsolidierungstrend über. Allerdings tun sich Investoren mit einer Bodenbildung weiterhin schwer, außerdem klafft noch eine große Kurslücke aus November 2020 weit offen, die nun zielstrebig unter den Einfluss von Negativnachrichten angesteuert wird.

Rücksetzer an kleineren Hürden

Trotz der Anstrengungen bullischer Marktteilnehmer in der abgelaufenen Handelswoche durch den Widerstandsbereich von grob 186,00 US-Dollar durchzudringen, sorgten die Negativschlagzeilen für Verluste zu Beginn dieser Handelswoche Diese könnten unter ungünstigen Umständen ausgeweitet werden und geradewegs in den Bereich der noch offenen Kurslücke zwischen 158,47 und 172,16 US-Dollar abwärtsführen. Entsprechend würde sich hieraus Abwärtspotenzial für ein Short-Investment ergeben. Um zumindest eine Anstiegschance an die aktuellen Jahreshochs zu erhalten, müsste auf der Oberseite das Niveau von mindestens 200,00 US-Dollar zurückerobert werden.