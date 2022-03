Warum nehmen die Märkte die Fed nicht ernst? Heute hat Fed-Chef Jerome Powell erneut sehr klar gemacht, dass die Notenbank es ernst meint mit der Bekämpfung der Inflation. Powell glaubt (wahrscheinlich zu Unrecht!), dass die US-Wirtschaft stark genug sei, deutliche Zinsanhebungen zu verkraften. Aber Powell hat von US-Präsident Biden einen klaren Auftrag bekommen: bekämpfe mir die Inflation (und koste es, was es wolle!) - und diesen Auftrag setzen er und die Fed derzeit um. Die Märkte aber denken noch in den alten Mustern und glauben, die US-Notenbank sei ihr Freund und Helfer. Was die Fed wirklich will: die "financial conditions" zu straffen. Das geht nur über niedrigere Aktienkurse und US-Hauspreise..