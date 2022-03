Werfen wir einen kurzen chattechnischen Blick auf die Gesamtsituation. Dabei lässt sich eindeutig ein Abpraller vom EMA 50 im Bereich von 98,00 US-Dollar zur Oberseite erkennen, die eine Preissteigerung in den letzten Tagen zur Folge hatte. Dieses Spektakel lässt sich jedoch sehr gut in die allgemein bekannten Fibonacci-Zahlenreihen eingliedern.

Wirtschaftsminister Habeck bemüht sich für Deutschland schnell Gas und neue Ölquellen aufzutun und scheint damit nach außen hin tatsächlich einen Erfolg für sich verbuchen zu können. Während dessen laufen die Preise an den internationalen Ölmärkten leider verrückt und schwanken zeitgleich in einer derart hohen Handelsspanne, die kaum noch Reaktionszeit zulässt.

Emotionen fehl am Platz

In der technischen Analyse finden weder emotionale Ausbrüche noch irgendwelche anderen Impulse ihren Platz, die nüchternen Zahlen sprechen für sich! Kurzfristige Gewinne bis in den Bereich von 122,32 US-Dollar wären noch denkbar, anschließend müsste sich die jüngste Erholungsbewegung entweder als Konsolidierung oder Korrektur des vorausgegangenen Abwärtstrends enttarnen. In diesem weiterhin favorisierten bärischen Szenario wären demnach ab dem Scheitelpunkt von 122,32 US-Dollar beim Rohölpreis der Nordseesorte Brent Crude weitere Abschläge auf 86,71 US-Dollar abzuleiten.

