Seit mehr als einem Jahr sehen sich Moderna und Biontech Forderungen nach einer Freigabe ihrer Patente und einem Technologietransfer an einkommensschwache Länder gegenüber. Für eine vorübergehende Aussetzung der Patentrechte im Rahmen der Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) plädierte neben der WHO und zahlreichen Entwicklungsländern auch die US-Regierung. Etliche EU-Staaten blockierten indes eine Entscheidung zugunsten einer solchen Patent-Freigabe. Diese Information hat den Aktienkurs von BioNTech wieder Aufwind verschafft. Darüber hinaus hatte Biontech im vergangenen Jahr Forschungsprojekte im Bereich Malaria und Tuberkulose gestartet und vor wenigen Wochen den Aufbau eines modularen Produktionssystems für mRNA-Impfstoffe auf dem afrikanischen Kontinent angekündigt. Das Mainzer Biotech-Unternehmen will dazu Produktionsanlagen in Standardcontainern installieren und schlüsselfertig an Standorte in Senegal, Ruanda und eventuell Südafrika liefern.

BioNTech fundamental

BioNTech veröffentlicht am 30. März 2022 Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021 und informiert zum operativen Fortschritt im vierten Quartal. Im dritten Quartal 2021 (Zeitraum Juli bis September) präsentierte das Management einen Reingewinn in Höhe von 3,2 Milliarden Euro. In Kooperation mit Pfizer wurden in Summe zwei Milliarden Dosen des Wirkstoffes BNT162b2 in mehr als 152 Länder auf der ganzen Welt bis zum 2. November 2021 verabreicht. Durch die hohe Mutationsrate ist die Pandemie noch lange nicht besiegt und erfordert eine stetige Anpassung der Impfstoffe in mittelfristiger Zukunft.