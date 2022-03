Bei Aktien, die in den vergangenen Jahren neu in den DAX aufgenommen wurde, könnte häufig beobachtet werden, dass sie oftmals einen schwierigen Start im neuen Index zu verzeichnen hatten. Allerdings muss der 0,6-prozentige Kursrückgang der Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8) am ersten Handelstag im DAX keineswegs als schwacher Start in den DAX angesehen werden. Immerhin konnte sich die Aktie nach ihrem Jahrestief vom 7.3.22 bei 20,26 Euro bereits wieder deutlich nach oben hin absetzen. Bei der Erstellung dieses Beitrages wurde die Daimler Truck-Aktie bei 24,36 Euro gehandelt.