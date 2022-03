Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





> MÄRKTE & KURSE | Nach den hohen Kursgewinnen der Vorwoche war am Montag bei den US-Börsen Konsolidierung angesagt. Die Vorsicht bei den Marktteilnehmer nahm auch wegen der festgefahren Verhandlungen über eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg zu. Fed-Chef Jerome Powell hatte zudem Ende letzter Woche angedeutet, das Tempo bei den Zinserhöhungen noch stärker anzuziehen. Der Dow Jones gab um 0,58 % auf 34.552 Punkte nach, während der S&P 500 mit einem Minus von 0,04 % bei 4.461 Punkte aus dem Handel ging. Der Nasdaq 100 sank um 0,31 % auf 14.376 Punkte. Nach zwei Jahren Bauzeit wird heute in Grünheide bei Berlin das erste europäische Werk des Autobauers Tesla eröffnet. In der ersten Stufe plant Tesla mit 12.000 Mitarbeitern rund 500.000 Autos pro Jahr zu produzieren. Ergänzt wird die Produktion durch eine noch im Bau befindliche Batteriefabrik. Der Dax zeigte sich von den durchwachsenen Vorgaben aber unbeeindruckt und eröffnete den Handel heute Morgen mit einem Plus von 0,27 % bei 14.365 Punkten. Unterdessen verschärft sich die Situation beim chinesischen Immobilienkonzern Evergrande weiter.