Die Dow Jones Market Data Group untersuchte die Unternehmen, die sich am stärksten und am wenigsten bewegten, wenn der Ölpreis im vergangenen Jahr um ein Prozent stieg oder fiel. Kosmos Energy gehörte zu den schwankungsanfälligsten Titeln und bewegte sich im Durchschnitt um 0,8 Prozent, wenn der Ölpreis um ein Prozent oder mehr stieg. Wie Barron's berichtet, ist Kosmos Verschuldung höher als die Marktkapitalisierung der Ölgesellschaft, was das Unternehmen besonders anfällig für Ölpreisschwankungen macht.

Angesichts der hochvolatilen Ölpreise ist es für Anleger riskant in Öl-Aktien zu investieren. Goldman Sachs empfiehlt eine Strategie: Nur die am stärksten und am wenigsten volatilen Titel. Beispiele!

