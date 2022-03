KfW Förderung für den Treppenlift beantragen - so geht es

Als größte Förderbank in Deutschland unterstützt die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sie bei einer Vielzahl an Umbaumaßnahmen, welche zu mehr Barrierefreiheit führen. Dazu zählt auch der Einbau eines Treppenlifts. Ein Treppenlifter hilft Menschen mit eingeschränkter Mobilität oftmals im Alltag. Gerade im fortschreitenden Alter ermöglicht er es ihnen, auch weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung leben zu können. Allerdings ist die Anschaffung eines Treppenlifts oft mit hohen Kosten verbunden.

Mit dem Programm "Zuschuss 455-B"" sowie dem "Kredit 159" werden schon seit Jahren Umbauten, die ein barrierefreies und altersgerechtes Wohnen ermöglichen, gefördert. Ziel dieser beiden Fördermittel ist es, Barrieren zu beseitigen, gerade solche, die in bereits bestehenden Wohnräumen vorherrschen. Ebenso soll das Wohlgefühl und die Sicherheit im eigenen Zuhause gesteigert werden.

Bild: Fördermittel. Bildquelle: Steve Buissinne auf Pixabay

Die Investition in einen Treppenlift

Der Kauf und anschließende Einbau eines Treppenlifts ist oftmals mit einer Reihe von hohen Kosten verbunden. Selbst einfache, gerade Treppenlifte können schnell einmal 3.000 Euro und mehr kosten. Bei Liften über mehrere Stockwerke, kurvigen Treppenhäusern oder Sonderwünschen übersteigen die Preise schnell einmal die 15.000 Euro Marke. Der Kauf eines Treppenlifts ist also eine große Investition und sollte gut durchdacht werden.

Da die gesetzlichen Krankenversicherungen die anfallenden Treppenlift-Kosten mit Einbau nicht übernimmt, sind gerade Menschen mit geringerem Einkommen auf andere Fördermittel, wie etwa die der KfW-Bank angewiesen.

Doch wieso zahlt die Krankenkasse hier nicht? Treppenlifte sind nicht als medizinisches Gerät eingestuft und somit durch die Krankenkassen nicht möglich zu fördern. Als Folge müssen viele Betroffene selbst die Initiative ergreifen und den benötigten Treppenlift selbst finanzieren.

Wer kann einen KfW-Zuschuss beantragen?

Die folgenden drei Personengruppen können eine KfW-Förderung für einen Treppenlift erhalten:

-Privatpersonen, egal ob für die eigene Wohnung oder das eigene Haus