Elon Musk nutzte die Gunst der Stunde und riet: Es sei besser, physische Werte wie Immobilien zu besitzen. Auch seien nur Aktien von Unternehmen interessant, die inflationssichere Produkte herstellen würden, so Musk in seinem Tweet. Dies sei besser als Bargeld, wenn die Inflation hoch sei, führte der Tesla-CEO weiter aus.

In einem Twitter-Gespräch mit dem Leiter von MicroStrategy, Michael Saylor, gibt Multimilliardär Elon Musk Tipps wie Anleger ihr Geld in Sicherheit bringen können.

Der Krieg in der Ukraine und anhaltend hohe Inflationsraten machen es Anlegern nicht leicht. Tesla-Boss Elon Musk verrät auf Twitter, wie seiner Meinung nach in dieser Phase Anleger-Risiken minimiert werden können.

Strategie diversifizieren In Zeiten von Krieg und Inflation: Was Elon Musk Anlegern über Twitter rät

