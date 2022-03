Gold: Einstieg mit Discount-Strategien

Steigende Inflationsraten, Krieg in der Ukraine – auf der Suche nach sicheren Häfen haben Investoren den Goldpreis (XC0009655157) in der zweiten Märzwoche an die Marke von 2.050 US-Dollar geschoben – aktuell werden für eine Feinunze 1.925 US-Dollar gezahlt. Wer auf diesem Niveau seine Gold-Position defensiver ausrichten will oder über einen Einstieg mit Sicherheitspuffer nachdenkt, kann sein Vorhaben mit Discount-Zertifikaten umsetzen. Alle vorgestellten Produkte der SG beziehen sich auf den Goldpreis, der von der LBMA London Bullion Market Association (lbma.org.uk) täglich festgestellt wird, haben ein Bezugsverhältnis von 10:1 und werden ausschließlich in bar ausgeglichen.