Frei nach dem Value-Investing-Prinzip günstig bewertete Aktien kaufen, die niemand haben will, billig einsteigen und bei fallenden Kursen nachkaufen. Diese Strategie befolgen Sie strikt, und trotzdem will sich der Anlageerfolg manches Mal nicht so wirklich einstellen? Das könnte womöglich daran liegen, dass Sie die roten Flaggen nicht sehen. In diesem Beitrag erhalten Sie eine Übersicht über einige rote Flaggen, die gegen ein Investment sprechen. Übrigens, Fußballfans können die roten Flaggen gerne gegen rote Karten eintauschen.

1. Schwache Umsatzentwicklung

Die Börse liebt Wachstum und hasst Stillstand. Unternehmen mit stagnierenden oder gar rückläufigen Umsätzen verfügen meist über ein Auslauf-Geschäftsmodell, substituierbare Produkte und befinden sich in einem Preiskampf mit der Konkurrenz. Solche Unternehmen sollte man meiden und für einen ‚Investment case‘ zumindestniedrige einstellige Umsatzzuwächse voraussetzen.

Deshalb ist es auch wichtig, sich ein paar Gedanken zur Branche zu machen und sich mit einigen grundlegenden Fragen zu befassen. Haben die Produkte, die das Unternehmen anbietet, Zukunft? Welche Wachstumsaussichten darf man erwarten? Können Konkurrenten das gleiche Produkt billiger produzieren oder eine Innovation auf den Markt bringen, die das eigene Produkt verdrängt? Der in den 90ern populäre Pager wurde mit der Etablierung von Handys beispielsweise zum Opfer der sogenannten Substitution.

2. Bedenkliche Ertragsentwicklung

Dasselbe gilt auch für Konzerne, die nicht nachhaltig profitabel wirtschaften können und immer wieder Verluste verbuchen müssen. Gerade bei zyklischen Unternehmen, wie Chemieunternehmen, Stahlproduzenten und Autobauern sieht man dieses ‚Symptom‘ häufig.

Ihr wirtschaftlicher Erfolg ist schließlich unabdingbar mit dem Wirtschaftszyklus verbunden. Das heißt aber noch lange nicht, dass ein Zykliker nichts gegen sein Schicksal unternehmen kann. Auch bei dieser Gattung gibt es immer Unternehmen, die aufgrund eines umsichtigen Managements auch in wirtschaftlich mauen Zeiten in den schwarzen Zahlen bleiben. Beim Stahlproduzenten Salzgitter ist das leider nicht so, wie wir an den Daten auf morningstar.com beispielhaft aufzeigen.

Auch mit solchen Aktien kann man gutes Geld verdienen. Nur muss man hier neben der üblichen Abwägung fundamentaler Daten zudem auch noch sich anbahnende Wirtschaftsauf- und abschwünge gekonnt timen können, was auf lange Sicht so gut wie unmöglich ist.

3. Überschuldung

Oftmals wird zur Prüfung der bilanziellen Solidität das Verhältnis der Gesamtverschuldung eines Unternehmens zum Eigenkapital betrachtet (Debt/Equity). Aber was nützt diese Kennzahl schon, wenn das betreffende Unternehmen über kein zukunftsfähiges Geschäftsmodell verfügt und das Eigenkapital mangels Gewinnen Jahr für Jahr erodiert?!

Weitaus sinnvoller ist hier, die Verschuldung ins Verhältnis zu den Erträgen zu setzen. Das Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und dem durchschnittlichen freien Cashflow der letzten drei Jahre erscheint als die sinnvollere Kennzahl. Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahre ein Unternehmen theoretisch die Schulden mit dem freien Cashflow zurückzahlen könnte. Im Idealfall sollte die Kennzahl unter fünf liegen.

4. Mangelhafter Eigenkapitalaufbau

Unternehmen, die sich schwer tun, langfristig Eigenkapital aufzubauen, sollten absolut gemieden werden. Mithilfe der Beobachtung der Eigenkapitalentwicklung lässt sich erkennen, ob ein Unternehmen es tatsächlich schafft, im Verlauf der Jahre Werte zu schaffen. Im Fall von Salzgitter sehen wir seit Jahren einen Quasi-Stillstand bei diesem Posten, was kein gutes Zeichen ist.

Zudem sollte auch die Entwicklung der ausstehenden Aktien begutachtet werden. So nützt der Eigenkapitalaufbau wenig, falls dieser allein aufgrund ständiger Aktienausgaben vonstattengeht. Ein mangelhafter Eigenkapitalaufbau zeigt sich meist bereits an einem stagnierenden Chart, worauf wir folgend auch noch eingehen.

5. Von Analysten und Privatanlegern geliebt

Bei dieser roten Flagge, die aus der Sentiment-Ecke kommt, handelt es sich mehr um einen weichen Indikator. Trotzdem kann die Meidung von Titeln mit dieser ‚Symptomatik‘ vor Verlusten schützen. Aktien, die in Finanzforen heiß diskutiert werden und bei denen sich Analysten mit immer höheren Kurszielen überschlagen, sind vielfach die Underperformer der Zukunft. Bei solchen Titeln ist die ganze Fantasie, von denen Anleger und Analysten sprechen, meist bereits eingepreist und dadurch das Überraschungspotenzial meist auf der Unter- denn auf der Oberseite gegeben.

6. Extreme KUVs

Das KUV steht für Kurs-Umsatz-Verhältnis und setzt die Marktkapitalisierung mit dem Umsatz ins Verhältnis. Als isolierte Kennzahl zur Bewertung eines Unternehmens nützt sie relativ wenig, da generierter Umsatz noch lange nicht bedeuten muss, dass dieser auch in Gewinn umgemünzt werden kann. Deshalb muss realistisch sein, dass ein Geschäftsmodell auch monetarisierbar ist.

[…] Nicht besser sieht es bei Aktien mit scheinbar unschlagbar günstigen KUVs aus. So weist Salzgitter ein optisch günstiges KUV von 0,2 aus und macht damit fünfmal so viel Umsatz im Vergleich zur eigenen Marktkapitalisierung. Solche Werte sprechen allerdings selten für eine einmalige Gelegenheit, sondern vielmehr dafür, dass ein Unternehmen meist mit gleich mehreren Problemfeldern zu kämpfen hat.

7. Ein Chart sagt manchmal mehr als tausend Worte

[…]

Erfahren Sie hier, was es mit der roten Flagge „Charthistorie“ auf sich hat! Jetzt auf Cashkurs.com weiterlesen und noch mehr Aktienwissen entdecken.

Hinweis :

Dieser Artikel erschien zuerst auf Dirk Müllers Cashkurs.com und wurde von Christof von Wenzl verfasst. Dort finden Sie die vollständige Version inklusive Grafiken.