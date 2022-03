Die Bank of America und Jefferies haben europäische Aktien gefunden, die sie als Top-Picks während einer Stagflation vorne sehen.

Wie CNBC berichtet, teilte die Bank of America am 16. März Folgendes mit: Über 60 Prozent der weltweiten Anleger glauben, dass sich die Weltwirtschaft in den nächsten zwölf Monaten in einer Stagflation befinden wird. Das ist der höchste Wert seit September 2008. Jefferies stellte am 21. März fest, dass die Leitindikatoren auf eine Stagflation hindeuten.

Erst vergangene Woche erklärte Christian Mueller-Glissmann von Goldman Sachs, dass die Wirtschaft angesichts des Russland-Ukraine-Konflikts bereits mit einer "Stagflation" zu kämpfen habe.