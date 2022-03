Die Wall Street heute mit einer Rally - einer der Gründe dafür ist die Aussagen von JP Morgan, wonach sich die Haltung des ukrainischen Präsidenten Selenski deutlich geändert habe: er sei nun nicht nur bereit für eine Neutralität der Urkaine, sondern auch inzwischen so weit, auf die Krim und den Donbass zu verzichten. Aber Putin will mehr - es geht ihm offenkundig um den Süden des Landes mit so wichtigen Häfen wie Odessa - und darauf wird sich Selenski niemals einlassen können! Der zweite Grund für die Rally: die Aktienmärkte sind bereits vor der Kurve und preisen - nach den Zinsanhebungen - skurrilerweise bereits wieder Zinssenkungen ein. Die Fed ist also hinter der Kurve, die Aktienmärkte bereits vor der Kurve - das riecht nach einem baldigen Unfall..

Hinweis aus Video: "Ukraine-Krieg: Eine alternative Perspektive auf die Ziele Putins"

Das Video "Gibt Selenski auf?" sehen Sie hier..