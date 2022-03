Secunet, Nordex Meta? Ukraine schärft die Sinne

Klimawandel, Globalisierung, Digitalisierung – die Welt verändert sich schneller als jemals zuvor. Doch der Krieg in der Ukraine erhöht nochmals die Aufmerksamkeit für Energieversorgung, alternative Methoden, Sicherheit der IT, Aufstellung in Cyberfragen und nicht zuletzt Investitionen in strategische Sicherheit. Megathemen der Zukunft mischen sich damit mit essentiell notwendigen Punkten. Anleger können gezielt auf deren Profiteure setzen.

Der Ukraine-Krieg dauert zwar noch an, aber die Hoffnungen auf einen Frieden nehmen zu. Anleger sollten trotz des schwierigen Umfelds auch auf die langfristigen Anlagethemen fokussieren, denn nach dem Kurssturz an den Börsen bietet sich der Einstieg in so manches Megathema an. Pessimismus zahlt sich langfristig nicht aus.

Die Situation ist diesmal anders, daran besteht kein Zweifel. Aber jede Krise, die an den Börsen zu massiven Verlusten führt, stellt Anleger vor große Herausforderungen. Sonst würden die Kurse nicht kräftig fallen und Anleger in Schockstarre verharren. „Die Vorsicht der Anleger ist so groß wie seit langer Zeit nicht mehr. So haben die von der Bank of America (BofA) befragten internationalen Fondsmanager ihre Cash-Quote zuletzt nochmal deutlich von 5,3 auf 5,9 Prozent erhöht. Das klingt nicht nach sehr viel, liegt historisch gesehen aber da, wo an den Aktienmärkten aus der Angst heraus die neue Hausse geboren wurde“, sagt Stefan Riße als Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment.

Doch langfristig sind die Megathemen von großer Bedeutung, weil sie die Welt grundlegend und auf Dauer verändern. Digitalisierung, Automatisierung, Klimawandel und Globalisierung sind hier die Schlüsselfaktoren der Zukunft. Die mittel- bis langfristige Story ist unverändert intakt und womöglich ist der Zeitpunkt des Einstiegs jetzt ein günstiger.

Cybersicherheit mehr denn je gefragt

Kriege finden nicht nur physisch wie derzeit in der Ukraine statt, sondern auch im Netz. Daher geht es um sehr viel Geld im Bereich der IT-Sicherheit. „Insbesondere die Anforderungen an die Netz-Infrastruktur von Unternehmen und Ländern steigen massiv an. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Schäden durch Cyberkriminalität gemäß „Cybersecurity Ventures“ auf sechs Billionen Dollar“, rechnet Jürgen Molnar aus einer Auswertung des Brokers RoboMarkets vor.