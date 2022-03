Beim Thema Korruption steht Deutschland im internationalen Vergleich zwar relativ gut da, doch es gibt auch hierzulande noch Luft nach oben. Das zeigt etwa die Maskenaffäre im Bundestag. Im aktuellen Korruptionsreport, den Transparency International Anfang 2022 veröffentlicht hat, befindet sich Deutschland im oberen Drittel – gemeinsam mit den skandinavischen Ländern, der Schweiz und Neuseeland. Allerdings gab es in den letzten Jahren auch keine Verbesserung im Hinblick auf Korruption in Deutschland. Die EU-Whistleblower-Richtlinie und das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz sollen Whistleblower künftig besser schützen, damit mehr Verdachtsfälle gemeldet werden.

Für den Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) befragt die Organisation Transparency International regelmäßig Geschäftsleute und Experten, welchen Grad an Korruption sie im öffentlichen Sektor beobachten. Dafür werden Daten von zwölf unabhängigen Institutionen ausgewertet, die sich auf die Analyse von Regierungsführung und Wirtschaftsklima spezialisiert haben. Bereiche wie Steuerbetrug, Geldwäsche und illegale private Finanzströme werden vom CPI nicht erfasst.

Regeln für Deutschland nachschärfen

Transparency International bewertet jedes Jahr 180 Länder und nutzt dafür eine Skala von 0 bis 100. Je höher der Wert, desto integrer soll das Land sein. Zwei Drittel der Länder liegen unter der Marke 50, der Durchschnittswert ist 43. „Der aktuelle Index zeigt, dass Fortschritte bei der Korruptionsbekämpfung nicht selbstverständlich sind“, schlussfolgert die Organisation. Der Index zeige, wie schwer sich viele Länder tun, aktiv gegen Korruption vorzugehen.

Im aktuellen Ranking stehen Dänemark, Finnland und Neuseeland ganz oben, während Somalia, Syrien und der Südsudan die unteren Plätze einnehmen. Deutschland hält sich mit 80 Punkten seit sechs Jahren auf Platz 10. Im internationalen Vergleich ist das zwar nicht schlecht, doch es gab auch keine Verbesserung.

Deutschland stagniert bei der Korruptionsbekämpfung

Nach der Maskenaffäre fordert Transparency strengere Regeln zur Verhinderung von Bestechung im Bundestag. Es habe sich ein bedenkliches Schlupfloch offenbart, so die Organisation. „Trotz der enormen Empörung nach Bekanntwerden der Fälle persönlicher Bereicherung konnten die betroffenen Abgeordneten am Ende strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden", kritisiert Hartmut Bäumer, der Vorsitzende von Transparency Deutschland. Das Gesetz gegen Abgeordnetenbestechung sei praktisch wirkungslos und müsse dringend nachgeschärft werden. In solchen Fällen müsse es auch zu Verurteilungen kommen.

Immerhin sei der Druck durch die Maskenaffäre so massiv gestiegen, dass ein Lobbyregister eingeführt und die Regeln zu Nebentätigkeiten von Abgeordneten verschärft wurden. Transparency Deutschland fordert, dass Abgeordnete sich generell strafbar machen, wenn sie ihre Position zum eigenen Vorteil missbrauchen. Das Gesetz beziehe sich bislang auf Fälle, in denen auf parlamentarische Entscheidungsprozesse im Bundestag Einfluss genommen werde. Es greife aber nicht, wenn der Abgeordnete Kontakte zu Ministerien oder die Autorität seines Mandats ausnutze, so die Organisation.

Hinweisgebern nicht ausreichend geschützt

Laut Transparency bestehen in allen gesellschaftlichen Bereichen massive Defizite. So ermögliche etwa der Grundsatz des Amtsgeheimnisses eine ungeregelte strafrechtliche Verantwortung von Unternehmen und den unzureichenden Schutz von Hinweisgebern. Die Aufklärung korruptiver Verdachtsfälle werde so verhindert. Insgesamt zeige der Index, dass Deutschland bei der Korruptionsbekämpfung nicht weiterkommt.

Mitte Dezember 2021 ist die europäische Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern in Kraft getreten, die Hinweisgeber besser schützen soll, die Verdachtsfälle in Unternehmen oder Behörden melden. Deutschland muss die Richtlinie jetzt zügig in nationales Recht umsetzen. Whistleblower sollen laut Koalitionsvertrag künftig „nicht nur bei der Meldung von Verstößen gegen EU-Recht vor rechtlichen Nachteilen geschützt sein, sondern auch von erheblichen Verstößen gegen Vorschriften oder sonstigem erheblichen Fehlverhalten, dessen Aufdeckung im besonderen öffentlichen Interesse liegt“. Das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz soll auch Hinweisgeber schützen, die Verstöße gegen strafrechtliche Vorschriften wie Bestechung oder Betrug melden.

