(PLX AI) – Auto1 Q4 revenue EUR 1,600 million vs. estimate EUR 1,360 million.Auto1 Q4 deliveries 13,875 unitsQ4 adjusted EBITDA EUR -45.2 millionOutlook 2022 revenue EUR 5.7-6.8 billion vs. consensus EUR 6.2 billionOutlook 2022 total units at …

Auto1 Gives Wide Guidance for 2022 Revenue After Q4 Beat

