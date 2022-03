Laut Zahlen vom 1. März ist die Bayer AG im vergangenen Jahr deutlich gewachsen: Der Umsatz legte 2021 um 8,9 Prozent auf 44,1 Milliarden Euro zu, was über den Erwartungen der Analysten lag. Allerdings drückten teure Vorprodukte und hohe Marketingausgaben für neu eingeführte Arzneien ebenso wie negative Währungseffekte den Gewinn. Der bereinigte Gewinn (Ebitda vor Sondereinflüssen) sank um 2,5 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro und traf damit genau die Prognose der Analysten. Im laufenden Jahr verspricht Bayer ein Gewinnwachstum auf mehr als zwölf Milliarden Euro und ein Umsatzplus von fünf Prozent auf 46 Milliarden Euro. Der Ausblick geht allerdings von einem stabilen geopolitischen Umfeld in Osteuropa aus. Bayer wird diese Risiken genau beobachten und so weit wie möglich minimieren.

Zum Chart

Die Veröffentlichung der Q 4 Zahlen am 1. März 2022 führte bei der Bayer-Aktie zu einem Kurssprung gegen den Trend von gut 4 Prozent auf 54,13 Euro. Der Krieg in der Ukraine verhagelte aber die kurzfristige Entwicklung im Chart, nachdem auch die Benchmark DAX klar an Boden verlor. Im noch kurzen Jahr 2022 konnte Bayer die Benchmark jedoch klar übertreffen, nachdem auch der Kernwiderstand beim Level von 54,39 Euro nach einigen Versuchen schließlich am 11 März überwunden werden konnte. Danach gab es kein Halten und der Kurs hat sich bis dato um rund 10 Prozent in Richtung 59,17 Euro entwickelt. Laut UBS-Analyst Michael Leuchten ist es an der Zeit, über den Rechtsstreit in der Causa Glyphosat hinauszuschauen und sieht das Ziel der Kursentwicklung bei 90 Euro. In Summe hat der Konzern damit 2020 und 2021 Sonderbelastungen in Höhe von 27 Milliarden Euro wegstecken müssen. Die Sorgen der Aktionäre lassen sich auch beim erwarteten KGV 2022 in Höhe von 12,13 ablesen, wonach ein so gut positioniertes Produktportfolio mit einem jährlichen Wachstum von über 10 Prozent ein höheres KGV haben sollte.