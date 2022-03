Ein sehr plausibles Szenario für den S&P 500

Anleger mussten am Montag widersprüchliche Signale zur Geldpolitik in den USA verarbeiten. Der Präsident der Fed von Atlanta, Raphael Bostic, sagte auf einer Veranstaltung der National Association for Business Economics (NABE), dass er im laufenden Jahr mit sechs Zinserhöhungen der US-Notenbank rechnet. Für 2023 erwarte er zwei Schritte. Das wären weniger Anhebungen als beim jüngsten Zinsentscheid signalisiert (siehe Börse-Intern vom Donnerstag vergangener Woche). Er begründete seine Erwartung mit dem erhöhten Maß an Unsicherheit. Einerseits werde der Krieg in der Ukraine die Preise weiter nach oben drücken, was den Inflationsdruck wohl noch verschärft, andererseits werde die durch den Konflikt gespeiste Unsicherheit wahrscheinlich die Wirtschaftstätigkeit verringern. Dieses habe sein Vertrauen, „dass ein extrem aggressiver Zinspfad heute angemessen ist, etwas gemäßigt“, so Bostic.

Powell wirkt deutlich aggressiver

Aus Sicht von Fed-Chef Jerome Powell hingegen muss die US-Notenbank im Kampf gegen die hochschießende Inflation zügig gegensteuern. Bei Bedarf könnte sie sogar zu aggressiveren Zinserhöhungen als üblich greifen, sagte Powell vorgestern in seiner Rede für die NABE-Veranstaltung. „Der Arbeitsmarkt ist sehr stark und die Inflation ist viel zu hoch“, so Powell. „Es besteht die offensichtliche Notwendigkeit, zügig zu handeln, um die geldpolitische Ausrichtung auf ein neutraleres Niveau zurückzuführen.“ Wenn es zur Wiederherstellung stabiler Preise erforderlich sein sollte, müsse zu restriktiveren Niveaus übergegangen werden. Und: „Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass es angemessen ist, aggressiver vorzugehen, indem wir den Leitzins bei einer oder mehreren Sitzungen um mehr als 25 Basispunkte anheben, werden wir dies tun.“ Aus Powells Sicht könnte die Notenbank zudem im Mai mit der Kürzung ihrer Bilanz beginnen.

Kein Problem für die Aktienmärkte

Mit diesen Äußerungen zeigte sich Powell deutlich „aggressiver“ hinsichtlich einer strafferen Geldpolitik als sein Kollege Bostic und im Vergleich zur Pressekonferenz nach dem Zinsentscheid vom Mittwoch vergangener Woche. Doch für die Aktienmärkte war dies kein Problem, obwohl die Renditen an den Anleihemärkten kräftig gestiegen sind. Die Marktstimmung blieb freundlich und man kann die Kurserholungen weiterhin genießen. Auch der Verfallstag brachte offenbar keine Wende (siehe Börse-Intern vom vergangenen Freitag).