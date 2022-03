Mit einem Kursanstieg von 224 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate führt die K+S-Aktie (ISIN: DE000KSAG888) die Gewinnerliste im MDAX für diesen Zeitraum an. Seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine und den darauf folgenden Sanktionen legte die K+S-Aktie, die noch am 24. Februar 2022 unterhalb von 20 Euro gehandelt wurde, bis zum 22. März 2022 um 40 Prozent auf 28 Euro zu.