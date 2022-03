Deutschland im ultimativen Energie-Stresstest

Jetzt haben wir also den Salat, leider ohne Sonnenblumenöl. Die Europäische Union will zwar vollmundig russisches Gas bis Jahresende um zwei Drittel reduzieren. Gut gebrüllt Löwe, aber Du hast keine Zähne. Zunächst, ein Embargo gegen russisches Öl und Gas zu verhängen, um Putins Kriegskasse auszutrocknen, wird leider keine schnelle Wirkung zeigen. Fast alle laufenden Kriegskosten wie Soldatensold und das in Russland produzierte Kriegsgerät werden in Rubel bezahlt. Insofern ist auch die Rubel-Abwertung für Putin weniger gravierend. Nicht zuletzt kommt der Treibstoff für Panzer und Flugzeuge aus eigenen Quellen.

Und der Bumerang kommt zurück. Werden die russischen Öl- und Gashähne aus welchen Gründen auch immer zugedreht, wird das Klumpenrisiko der dramatischen deutschen Energieabhängigkeit von Russland fatale Folgen haben. Vielen Unternehmen droht die Energielosigkeit und im nächsten Winter würde es in jeder zweiten Wohnung so kalt sein wie in Bethlehems Stall. Eines der beliebtesten Weihnachtsgeschenke wäre dann wohl wieder der selbst gestrickte Pullover.

Die beschwerliche Suche nach dem alternativen Energie-Glück

Ausgerechnet ein grüner Wirtschaftsminister fährt nach Katar und bettelt nach fossilem Flüssiggas. Und der neue Lieferant ist nicht nur auf eine finanzielle Gegenleistung aus. Diesem autoritären Regime geht es natürlich auch um Aufwertung.