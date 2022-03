Ethereum hängt Bitcoin ab

Beflügelt von der Klarheit über die Zinssätze der US-Notenbank stieg Bitcoin in der letzten Woche um 8 % und kämpfte mit der Marke von 42.000 USD. Ethereum übertraf seinen größeren Bruder und stieg um 13% auf 3.000 USD nach dem erfolgreichen Testen von The Merge” und einer Reihe weiterer bullischer Nachrichten: Das Europäische Parlament lehnte das Verbot von Proof of Work-Blockchains ab, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy legalisierte offiziell Kryptowährungen , und eBay präsentierte eine neue Wallet für Kryptoassets . Darüber hinaus enthüllte Mark Zuckerberg Pläne zur Veröffentlichung von NFTs auf Instagram .

ApeCoin, neu bei eToro eingeführt, war einer der Top-Performer der Woche, nachdem er bei der Notierung um mehr als 50% gestiegen war. In der Zwischenzeit führte Aave den DeFi-Sektor mit einem Plus von 30% an, das konkurrierende Protokoll MakerDAO legte um 18% zu, und The Sandbox stieg aufgrund einer neuen Partnerschaft mit der britischen multinationalen Bank HSBC um 12%.

Die Highlights dieser Woche

Bitcoin steigt bei Zinserhöhung durch die Fed auf 42.000 USD

Aave steigt beim Start von V3

eToro listet ApeCoin, Theta und Fantom

Letzten Mittwoch hat die Federal Reserve auf den Inflationsdruck reagiert, indem sie die Zinsen erstmals seit 2018 erhöht hat und feststellte, dass man davon ausgeht, dass die Zinsen 2022 sechsmal steigen.

Bitcoin stieg nach der Ankündigung um rund 4% und profitierte von der erhöhten Klarheit, da die Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik aufgehoben wurde.

Um Bitcoin als Inflationsabsicherung zu helfen, bekräftigten Elon Musk und der CEO von MicroStrategy, Michael Saylor, ihr Engagement für das Kryptoasset. In einem kurzen Twitter-Austausch behauptete Saylor, dass mit dem Zusammenbruch schwächerer Währungen “die Kapitalflucht aus Bargeld, Schulden und Wertpapieren in knappe Güter wie #Bitcoin zunehmen wird“.

AAVE, der Token für eine der größten DeFi-Kreditplattformen, war einer der Altcoins mit der besten Performance in der letzten Woche.

Die Zuwächse wurden durch die Veröffentlichung der neuesten Version des Protokolls, Aave v3, vorangetrieben, die auf sechs verschiedenen Blockchains eingeführt wird, um Aaves bahnbrechende Vision einer Multichain-Zukunft zu reflektieren.

MakerDAO, ein weiteres DeFi-Protokoll, das Kreditfunktionen ermöglicht, folgt dicht dahinter. Der native Token MKR stieg um fast 20% und markierte 2.000 USD bei Nachrichten zu mehreren Regierungsvorschlägen, einschließlich Tokenomics im Umbruch.

eToro listet ApeCoin, Theta und Fantom

ApeCoin, das lang erwartete Token, das an die Bored Ape NFT-Community gebunden ist, gab am Mittwoch sein heiß ersehntes Debüt bei eToro.

Der ApeCoin-DAO-Token beinhaltet Governance und Funktionalität und “ermöglicht es der Community, Blockchain-Spiele und -Dienstleistungen zu entwickeln, Events zu hosten (im Metaverse oder in der Realität) und digitale und physische Produkte zu erstellen”, so ein Tweet vom Bored Ape Yacht Club.

Einen Tag zuvor listete eToro weitere neue Kryptoassets: THETA; der Governance-Token des dezentralen Video Delivery Network Theta Network und FTM; das native Asset der skalierbaren Smart-Contracts-Plattform Fantom.

Kommende Woche

Nachdem die Zinserhöhung eine Rallye bei Aktien und Kryptowährungen ausgelöst hat, beobachten die Investoren genau, ob die positive Dynamik inmitten des unsicheren makroökonomischen Umfelds, das durch den Krieg in der Ukraine, steigende Inflationsängste und neue Covid-Beschränkungen in China entstanden ist, anhalten kann.

In der kommenden Woche könnte El Salvadors ‘Vulkananleihe‘ gestartet werden. Dieses innovative neue Finanzprodukt wurde letzte Woche veröffentlicht und kann Käufern helfen, die Nachfrage nach Bitcoin zu erhöhen.

Quelle: etoro