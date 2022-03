Der Krieg begann am Ende der Welle (4)

Vor dem Krieg entwickelte sich ein steigendes ausgedehntes diagonales Dreieck in einem intakten steigenden Trend. Diese Formation entsteht am Ende einer dritten Welle und zeigt an, dass eine letzte Trendwelle folgt und anschließend ein Abwärtstrend einsetzt. Der Krieg begann exakt nach dem Ende der vierten Welle, nachdem die blaue Trendlinie berührt wurde.

Chart 2: Die Elliottwaver Software zeigt vor dem Kriegsbeginn einen Aufwärtstrend an. Beim Trendkanal liegt die blaue Linie über der grauen Linie. Kurz nach dem Kriegsbeginn wechselten die Bars auf orange und ein grün gerahmtes Rechteck zeigt ein Long Signal an. Der EW Counter berechnete das Ende der Welle 3 im Bereich 113,77. Rote Bars zeigten das Ende der Welle 3 an.





Nachdem das Ende der Welle 3 entstanden war, berechnete die Software den Rücklauf der Welle 4 und die Make or Break Linie (rote horizontale Linie). Die MoB zeigt den maximalen Rücklauf einer vierten Welle an. Der errechnete Rücklauf wurde nur leicht unterschritten. Die MoB hat gehalten.

Der EW Counter berechnet das Ende des Trends, nachdem er über die Daten der Well 0,1,2,3 und 4 verfügt. Die EW Software zeigt mit roten Bars das Ende der Welle an. Der Abwärtstrend wurde mit grauen Bars von der Software angezeigt.

Fundamental

Deutsche Exporte nach Russland vor Kriegsbeginn stark gewachsen (Die Zeit am 15.03.2022)

Am 24.02.2022 überfiel Russland die Ukraine. Nachdem Kriegsbeginn stiegen die Ölpreise. „Die Durchleitung des Gases durch die Pipeline Nord Stream 1, die heute maximal mit 100 Prozent ausgelastet ist“, sagte der russische Vize-Regierungschef Alexander Nowak am 08.03.2022 (Quelle: Wirtschaftswoche). Ich nehme an, dass das Gleiche für das Öl gilt.

Legt man das Wirtschaftsprinzip Angebot und Nachfrage zu Grunde, muss man fragen:

Wurde der Öl- und Gasexport von Russland kurz nach Kriegsbeginn eingestellt? Nein

Wurde der Export kurz nach Kriegsbeginn eingeschränkt? USA hat ein Importverbot für Öl, Gas und Kohle aus Russland verhängt (09.03.2022).

Am 09.03. war der steigende Trend beendet und das Öl fiel von 130 auf 95 Dollar. Wenn die USA kein Öl von Russland kaufen, erhöht sich das Angebot für Europa. Russland hat den Export nicht eingestellt.

Das Angebot wurde nach diesen Fakten nicht eingeschränkt, sondern das Angebot in Europa steigt, wenn die USA kein Öl von Russland importieren.

Massenpsychologie:

Die Masse der Marktteilnehmer reagiert emotional, wenn sie von einer Nachricht hört, die sie nicht vorhersehen konnten. Nachrichten über einen Krieg lösen Emotionen wie Angst und Sorge aus, die ihren Höhepunkt dann erreichen, wenn die Tatsachen deutlich werden. Wer von einem Krieg hört, denkt sicherlich zuerst an seine eigene Sicherheit und an seine Grundversorgung, dazu gehört auch Energie.

Ich fühle mit den Menschen, die uner disem sinnlosen Krieg leiden müssen.

Risikodisclaimer:

Der Handel mit Futures, Forex und CFD s birgt ein hohes Risiko und ist nicht für jeden Investor geeignet. Ein Investor kann möglicherweise mehr als das eingezahlte Kapital verlieren. Für den Handel sollte nur Risikokapital verwendet werden, bzw. Teile des Risikokapitals. Risikokapital ist Geld, bei dessen Verlust sich keine Änderung der Finanzsituation ergibt bzw. keinen Einfluss auf das Leben mit sich bringt. Eine in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für die Zukunft