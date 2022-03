Ein Stimmungsbild aus dem Tesla-Forum von wallstreet:online:

Xwin: Für Tesla bietet genau das eine Chance. Einen Rückgang der Produktion/Nachfrage könnte man jetzt prima, mit allem was da an Verwerfungen existiert, erklären – wenn die Bücher vorher aufgebläht wurden. Elon Musk ist bekannt dafür, in allem eine Chance zu sehen. Unter normalen Umständen hätte man weiter stark wachsen müssen bilanziell. Vielleicht sehen wir ein, zwei schlechte Quartale, damit die Bilanz abkühlen kann. Die Rohstoffkrise bietet einen großartigen Ansatz zur Erklärung. Ich bin mit einer Mini-Position gestern short gegangen. Kann ein Fehler gewesen sein.

Sommernacht_2: Ein Marktanteil von 11,2 Prozent in Norwegen und 2,7 Prozent in der Schweiz zeigen, dass von der Allmachtsfantasie und der marktbeherrschenden Stellung von Tesla, die längst eingepreist ist, nicht wirklich etwas zu sehen ist. Mit Blick auf den chinesischen Markt verliert Tesla zunehmend Marktanteile an BYD & Co. Die steigende Inflation und der zunehmende Abstieg der Mittelschicht in weiten Teilen Europas sind auch nicht gerade förderlich für ein Automobilunternehmen, dessen günstigstes Fahrzeug knapp 50.000 Euro kostet. Ja, Tesla baut leistungsstarke Autos, aber gerade das Premium-Segment ist begrenzt und wächst nicht ewig weiter. Und ein kostengünstiges BEV (Battery Electric Vehicle) unterhalb des Models 3 in Konkurrenz zu Renault Zoe oder Dacia Spring, mit dem man sich in einem hart umkämpften, äußerst preissensitiven Segment behaupten muss, ist bei Tesla nicht in Sicht. Und mit Audi, BMW, Mercedes kommen zunehmend Konkurrenten in den Markt, die ihre Hausaufgaben gemacht haben und jetzt echte Alternativen liefern können wie zum Beispiel: Audi Q4 e-tron, BMW i4, Mercedes EQA und EQC.