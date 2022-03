Als Gamestop in der vergangenen Woche neue Zahlen vorlegte, waren Analysten enttäuscht. Zwar war der Umsatz im vierten Quartal 2021 leicht gestiegen, aber für das Gesamtjahr steht ein Verlust in den Büchern. Umso überraschender kam die Kursexplosion in dieser Woche. Mehr als 55 Prozent liegt der Kurs seit Montagmorgen im Plus. Im Wochenvergleich sind es sogar noch mehr.

Ein Auslöser für die neuerliche Begeisterung für die Aktie des Videospiele-Händlers ist Aufsichtsrat und Großinvestor Ryan Cohen. Cohen hat laut Informationen der US-Börsenaufsicht SEC weitere 100.000 Gamestop-Aktien gekauft. Demnach hat er die Anteile zu Preisen zwischen 96,81 bis 108,82 Dollar eingesammelt. Damit hält er insgesamt nun 11,9 Prozent der Anteile.

Anfang 2021 hatte die Gamestop-Aktie – maßgeblich befeuert von Kleinanlegern in Online-Foren wie Reddit – einen beispiellosen Aufstieg hingelegt. Es kam zu einem Short-Squeeze: Hedgefonds, die auf einen Kursverfall gewettet hatten, fuhren Riesenverluste ein.

Cohen's Rolle im Unternehmen hat diese Euphorie sogar noch verstärkt. Anleger feierten ihn als Heilsbringer, der den gebeutelten Einzelhändler in das Online-Zeitalter führen soll. Anfang des Jahres hatte unter anderem die Ankündigung für Aufsehen gesorgt, dass Gamestop möglicherweise ins Geschäft mit NFTs einsteigen will.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion