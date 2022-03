Brent Crude Öl wieder über 120 USD

Interessant gestaltet sich insbesondere der Bereich um 122,00 US-Dollar, der zur Wochenmitte getestet wurde. An dieser Stelle verläuft nämlich zum einen ein Horizontalwiderstand, zum anderen das 61,8 % Fibonacci-Retracement und stellt damit den letzten möglichen Trendwendepunkt für eine Korrektur zur Unterseite dar. Sollte der Bereich demnach geknackt werden, könnten sogar noch einmal die Spitzenwerte aus März dieses Jahres getestet werden.

Kein Ende der Preisspirale

Die Preisspirale an den Weltmärkten dreht sich unaufhörlich weiter, oberhalb von 122,32 US-Dollar würde ein kleineres Folgekaufsignal bei Brent in Richtung der Jahreshochs bei 138,03 US-Dollar aktiviert werden können. Darüber würden auch schon die Rekordstände bei 147,50 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Ein Abpraller von 122,32 US-Dollar würde für temporäre Rücksetzer in den Bereich von 112,68 US-Dollar sprechen. Aber erst darunter dürfte wieder die runde Kursmarke von 100,00 US-Dollar in den Fokus rücken.