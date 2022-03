Heute ist ein historischer Tag, der vielleicht Wichtigste seit Beginn des Ukraine-Krieg: Putin hat verfügt, dass russisches Gas von "unfreundlichen Staaten" (also auch Deutschland) nur noch mit Rubel gekauft werden kann. Aber woher diese Rubel nehmen? Für die westlichen Staaten gibt es dafür nur eine Chance: im Gegenzug für Dollar oder Euro von der russischen Zentralbank die russische Währung zu erhalten. Aber halt: Geschäfte mit der russischen Zentralbank sind verboten - und dieses Verbot ist der zentrale Sanktions-Mechanismus, um Russland von den Finanzmärkten zu entkoppeln. Würde der Westen also die Verfügung Putins akzeptieren, hieße das, die eigenen Sanktionen zu unterlaufen. Faktisch hätte der Westen dann verloren! Was wird also passieren: Deutschland und andere Staaten werden sehr wahrscheinlich kein Gas mehr von Russland kaufen - mit den von Kanzler Scholz heute angesprochenen verheerenden Folgen nicht nur für die deutsche Wirtschaft..

