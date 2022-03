Bis Anfang März galoppierten die Preise für Mais förmlich davon, der Agrarrohstoff legte dabei bis Anfang dieses Monats über die Hochs aus 2021 zu und ging anschließend in eine Konsolidierung über. Diese präsentierte sich fortlaufend in einem symmetrischen Keil, dass in der Charttechnik als Trendfortsetzungsmuster zu werten ist. Obwohl die Panik an den Märkten zuletzt deutlich nachgelassen hat, sehen Anleger keine schnelle Entspannung, solange der Ukraine-Krieg anhält. Russland und die Ukraine stellen einen nicht unerheblichen Teil an der Weltproduktion dar.

Fehlsignale möglich

Der gestrige Ausbruchsversuch sollte noch mit Vorsicht genossen werden, hierbei könnte es sich auch um ein Fehlsignal handeln, wie zuletzt auf der Unterseite vor wenigen Tagen zu sehen war. Daher sollten Investoren erst nach einem Wochenschlusskurs oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 782 US-Cents abwarten, damit eine erfolgreiche Long-Strategie mit Zielen bei 1.100 und darüber 1.177 US-Cents aufgeht. Eine komplette Negierung des symmetrische Dreiecks wird aber erst unterhalb von 730 US-Cents erreicht, in diesem Fall könnte sich eine längere Konsolidierung sogar bis in den Bereich von rund 660 US-Cents fortsetzen.