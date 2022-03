Gold steigt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Finanzminister Christina Lindner: „Eine Entwicklung in Richtung Stagflation wäre eine Gefahr“. Die Bürger könnten sich darauf verlassen, dass die Bundesregierung ihre fiskalpolitischen Möglichkeiten einsetzen werden, um ein solches Szenario zu vermeiden.Kommentar: Die Aussage von Lindner beschreibt eine Situation, in der vor über 10 Jahren die letzte Chance bestand, fiskalpolitisch zu handeln, um eine Stagflation zu verhindern, vgl. Vortrag Edelmetallmesse München 2012: „Gold im Umfeld von Wahnsinn“ Folie 10:Analyse von Joschka Fischer„Wir sind doch bereits mitten drin in der Haftungsunion und damit in der Schuldenunion, auch wenn Union und FDP diese Realität aus wahltaktischen Gründen verschweigen“„Wir müssen rein in die verbriefte Vergemeinschaftung inklusive Haftungsunion. Dazu gehören auch Eurobonds“„EZB-Chef Draghi wird zwar beschimpft werden im deutschen Parlament und in den Medien, aber er wird das Richtige tun und massenhaft Staatsanleihen kaufen – mit Zustimmung von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble“„Der nächste Schritt wird Inflation heißen“ (21.08.12)Nachdem wir in den letzten 10 Jahren mit der Folge der Stagflation in die Haftungs- und Schuldenunion gegangen sind, sind die Aussagen von Lindner reiner Klamauk.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 56.811 Euro/kg, Vortag 55.902 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.