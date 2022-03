Die langfristigen Prognosen in der Sportartikelbranche sind gut. Laut einer Studie von Boston Consulting soll der globale Handel mit Sportartikeln bis 2025 um jährlich sieben Prozent auf 670 Milliarden Dollar wachsen. Im E-Commerce erwarten die Experten zweistellige Wachstumsraten. Kurzfristig gibt es für den Sportartikelriesen Adidas jedoch einiges zu verdauen. Die Schließung der Geschäfte in Russland kostet Adidas im laufenden Jahr 250 Millionen Euro. In 2021 trug dieser Markt noch 500 Millionen Euro zum Konzernumsatz bei. Geschäftlich ist Russland nicht die einzige Region, die dem Adidas-Chef Sorgen bereitet. In China gingen die Erlöse im vierten Quartal 2021 um 24 Prozent zurück. In dem Land gibt es einen Boykott westlicher Marken. CEO Rorsted bleibt aber am 9. März bei einem positiven Ausblick.

Zum Chart

Bei dem auf den Ukrainekrieg zurückzuführenden Tief im Aktienkurs wurden beinahe jene Kurse erreicht, die im Rahmen des Corona-Sell Off im März 2020 gehandelt wurden. In den vergangenen zwei Jahren ist Adidas quasi am Stand getreten. Gemessen vom Tief im März 2020 ist die Benchmark Dax bis dato um 63 Prozent gestiegen, wohingegen Adidas um 22 Prozent tiefer notiert. Daraus resultiert ein Performanceunterschied von 80 Prozentpunkten. Die Aktie sollte also einiges an Aufholpotenzial in sich bergen. Obwohl der Trend abwärts gerichtet ist und der Ukrainekrieg weiter eskalieren kann, sollte der Tiefpunkt vom 7. März 2022 bei 170,10 Euro so schnell nicht wieder angelaufen werden. Als Supportlevel würde sich das Niveau bei 195,75 Euro anbieten. Eventuelle weitere Rücksetzer sollten als Einstiegspunkte gesehen werden. Längerfristig sollten die Unternehmen die Lieferketten wieder unter Kontrolle bringen und der Ukrainekrieg einem Frieden gewichen sein. Die geplanten Gewinne führen unter dieser Prämisse bei Adidas zu einem erwarteten KGV 2024 von aktuell 15. Das KGV in Bezug zum erwarten Wachstum lässt den Kurs als angemessen erscheinen.