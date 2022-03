Stehen wir am Anfang vom Ende des Dollars als Weltleitwährung? Putins Schachzug, russisches Gas nur noch in Rubel bezahlen zu lassen, würde nicht nur die westlichen Sanktionen unterlaufen, sondern auch den Dollar untergraben, der als Petrodollar faktisch die US-Währung zur Welt-Dominanz gebracht hatte. Faktisch bleibt den westlichen Ländern nun nichts anderes übrig, als kein russisches Gas zu verkaufen - darauf werden vor allem die Amerikaner drängen. Aber vielleicht erleben wir dennoch aktuell die Geburt eines neuen Weltwährungssystems, das indirekt über China läuft (mehr dazu im Video). Heute wichtig der Besuch von US-Präsidentg Biden bei der NATO in Brüssel - die Aktienmärkte werden auf die Aussagen reagieren..