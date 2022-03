Warum sich die Kurse am Aktienmarkt erholten

Die Märkte lassen sich von negativen Nachrichten weiterhin kaum aus der Ruhe bringen. Dass der chinesische Immobilienkonzern Evergrande nicht in der Lage ist, seinen Jahresabschluss 2021 bis zum 31. März zu veröffentlichen, wurde mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen. Als Grund für die Verzögerung nannte das mit rund 300 Milliarden Dollar hochverschuldete Unternehmen interne Überprüfungen, die noch nicht abgeschlossen seien. Wegen „drastischer Veränderungen“ in der Geschäftstätigkeit seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres müssten Wirtschaftsprüfer zusätzliche Kontrollen durchführen, so der Konzern.

James Bullard fordert einen Leitzins von 3 %

Was mich allerdings etwas verwundert, ist die Sorglosigkeit der Aktien-Anleger im Hinblick auf die Aussagen von Vertretern der US-Notenbank (Fed). Diese zielen auf eine deutlich stärkere und schnellere Straffung der bislang noch ultra-expansiven Geldpolitik. Nachdem sich Fed-Chef Jerome Powell vorgestern dazu schon unmissverständlich geäußert hatte (siehe auch vorgestrige Börse-Intern), legte James Bullard, Präsident der St. Louis FED, nach: Er würde in diesem Jahr die Zinsen gerne um 3 % erhöhen und die Bilanz der Zentralbank stark abbauen, um die sehr hohe Inflation abzuschwächen. Zur Erinnerung: Aktuell peilen die Währungshüter des US-Dollar mehrheitlich einen Leitzins von „nur“ 1,9 % bis Jahresende an (siehe Börse-Intern vom vergangenen Donnerstag).

Als Reaktion auf die Aussage Bullards wurden (US-)Staatsanleihen wieder verstärkt auf den Markt geworfen. Dadurch stiegen die Renditen bei Anleihen mit kurzen Laufzeiten weiter an. Die Zinsstruktur ist in den USA in Teilen inzwischen sogar schon invers, was als Hinweis auf eine nahende Rezession gilt (siehe Börse-Intern von Montag).

Umschichtungen vom Anleihemarkt in den Aktienmarkt

Genau diese Reaktion der Anleger am Anleihemarkt kann aber eine Erklärung für die starke Kurserholung der Aktienmärkte sein. Denn das Geld, welches aus dem Verkauf von Staatsanleihen zufließt, will anderweitig investiert werden. Grundsätzlich versuchen Anleiheinvestoren innerhalb der Anlageklasse umzuschichten. Niedrig verzinste Anleihen werden abgestoßen und höher verzinste gesucht. Doch das Angebot an ausreichend hoch verzinsten Anleihen ist begrenzt.