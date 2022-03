Mit der im Zuge der DAX-Erweiterung in den DAX aufgenommenen die Symrise-Aktie (ISIN: DE000SYM9999) ging es seit dem Jahresbeginn stark nach unten. Notierte die Aktie noch am 3.1.22 oberhalb von 131 Euro, so wurde sie am 9.3.22 zeitweise um 27 Prozent tiefer bei 95 Euro gehandelt. Danach konnte sich die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 106,30 Euro erholen.