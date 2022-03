GR Silver Mining: Chart und Markt sprechen für höhere Kurse!

GR Silver Mining: Aktie vor dritter Aufwärtsbewegung?

GR Silver Mining (0,27 CAD | 0,19 Euro; CA36258E1025) hat einen sehr interessanten Chart zu bieten. Zum dritten Mal binnen sechs Monaten ist die Aktie an der Unterstützung um 0,25 CAD nach oben gedreht. Auf diesem Level wird offenbar gekauft. Parallel läuft derzeit eine Kapitalerhöhung im Volumen von 7,02 Mio. CAD mit einem Platzierungspreis von 0,27 CAD (siehe hier). Diese dürfte gegen Ende März abgeschlossen sein. Solange könnte die Aktie um den Ausgabepreis der neuen Aktien pendeln. Allerdings deutet das nun wieder verstärkte Kaufinteresse darauf hin, dass das Papier wie schon im September und Ende November nun nach oben abdreht.

Schiebt Russlands Gegenschlag Gold und Silber wieder an?

Aktuell könnten Impulse vom Silberpreis eine stärkere Aufwärtsbewegung einleiten. Zuletzt war Siber zwar gebunden an den Goldpreis und die Gold-Silber-Ratio pendelte stabil um den Wert 77. Doch der jüngste Gegenschlag Russlands – künftig will man sein Gas in Rubel bezahlt bekommen – könnte sowohl den Gold- als auch den Silberpreis weiter anschieben. Denn nun steht der Westen vor einer wegweisenden Entscheidung: Entweder unterlaufen von Russlands Importen abhängige Staaten wie Deutschland die eigenen Sanktionen und kaufen Rubel bei der russischen Zentralbank; oder aber man zahlt nicht mehr für das russische Gas, was wahrscheinlich einen Lieferstopp zur Folge hätte. Die Tragweite dieser Maßnahme Moskaus wird am Markt u.E. noch deutlich unterschätzt. Silber steht aktuell knapp über 25 US-Dollar und damit nur noch 2 Prozent unter dem nächsten wichtigen Widerstand. Ein erfolgreicher Angriff auf diese Marke erscheint wahrscheinlich.