STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Wie erwartet erhöhte die US-Notenbank Fed in der vorherigen Handelswoche die Leitzinsen um 0,25% auf eine Spanne von 0,25% bis 0,50%. Infolgedessen startete der Euro-Bund-Future mit einem geringfügigen Abschlag von elf Basispunkten in die neue Handelswoche. Bis Mittwochmorgen fiel der Euro-Bund-Future auf ein Niveau von 159,06 Prozentpunkte, bevor er sich wieder der 160 Punkte-Marke näherte. Bei einem Stand von 159,79 Prozentpunkten ergibt sich für die zehnjährige Bundesanleihe somit eine Rendite von 0,48%. Ausgehend von 0,37% in der Vorwoche ist die Rendite im Vergleich weiter gestiegen. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe legte im Wochenvergleich von 0,56% auf 0,65% zu.

Anlegertrends

Neue dreijährige USA-Anleihe

Die Vereinigten Staaten von Amerika nehmen über eine Anleihe (WKN A3K27U) Fremdkapital in Höhe von 56,07 Milliarden US-Dollar auf. Diese weist eine Laufzeit bis zum 15.03.2025 auf. Zu einem Nominalzinssatz von 1,75% finden die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus und erstmalig am 15.09.2022 statt. Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinste übertragbare Einheit belaufen sich bei der USA-Anleihe auf privatanlegerfreundliche 100 US-Dollar. Mit einem Rating von AA+ werden die USA von S&P derzeit als sichere Anlage eingestuft. Bei einem aktuellen Preis von 98,29% ergibt sich eine Rendite von 2,39%.