Die Preise für Seltene Erden (REE; Rare Earth Elements) sind in die Höhe geschossen und haben ein Niveau erreicht, das zuletzt während des 2011-Booms zu beobachten war. Damals wurde der westlichen Welt klar, dass die chinesische Dominanz im REE-Sektor gebrochen werden muss, um eine zuverlässige Quelle für die Zukunft zu sichern. Erst jetzt beginnen die Regierungen der USA, EU und Australiens zu handeln und stellen Geldmittel für REE-Projekte bereit, um die Entwicklung neuer Quellen in den nächsten Jahren zu beschleunigen, in denen eine dramatische Ausweitung der Versorgungslücke erwartet wird.

Mit der Ashram REE & Fluorspar Lagerstätte in Quebec besitzt Commerce Resources Corp. eine der weltweit größten REE-Ressourcen mit einer der höchsten Anteilen an REEs, die für die Produktion von Permanentmagneten in Elektrofahrzeugen und Windkraftanlagen benötigt werden: NdPr (Neodym und Praseodym).

Ein gemischtes Seltenerdkarbonat ("mixed REC") ist für etwa 50% des Wertes von raffinierten/separierten REE-Oxiden marktfähig. Als Teil des endgültigen metallurgischen Vormachbarkeitsstudie verkündete Commerce Resources Corp. gestern die erfolgreiche Produktion eines "marktfähigen" gemischten Seltenerdkarbonats aus Ashram, wobei eine konventionelle Verarbeitung verwendet wurde.

In der Vergangenheit dominierte der Westen die REE-Primärproduktion und -Separation, wobei die Solvay/Rhodia-Verarbeitungsanlage in La Rochelle (Frankreich) die erste vollständige Lösungsmittelextraktionsanlage (SX) der Welt war. Diese Anlage mit über 1.500 Mischern/Absetzern wurde vor rund 50 Jahren in Betrieb genommen, und im September 2014 erhielt Commerce Resources dort erstmals eine Anfrage für eine Probe. Zu diesem Zeitpunkt war die Anlage kaum ausgelastet, da Solvay/Rhodia den 2005 von China eingeführten Ausfuhrzöllen nachgegeben und Verarbeitungsbetriebe in China eingerichtet hatte, um Zugang zu den günstigeren inländischen REE-Rohstoffen in diesem Land zu erhalten.

Während sich die weltweite REE-Nachfrage in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt hat, ist Lynas Rare Earths Ltd. das einzige erfolgreiche neue REE-Minenunternehmen der letzten 17 Jahre. Dies zeigt, wie schwierig es ist, REEs wirtschaftlich zu produzieren, und unterstreicht gleichzeitig die Chancen für neue potentielle Produzenten. MP Materials Corp. und Energy Fuels Inc. sind derzeit sehr aktiv in der Entwicklung der Fähigkeit zur Weiterverarbeitung zu separierten REE-Oxiden, die es derzeit in Nordamerika noch nicht gibt.

Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren, wenn diese Anlagen entwickelt sind, die Nachfrage nach neuen REE-Konzentraten im Inland erheblich steigen wird. Die US-Regierung hat vor kurzem $35 Mio. USD zur Finanzierung der Pläne von MP Materials für den Bau einer großtechnischen HREE-Abscheidungsanlage (Heavy Rare Earth Elements) für die Mountain Pass REE-Mine in Kalifornien bereitgestellt.

Auszüge aus der gestrigen Pressemitteilung von Commerce Resources:

Commerce Resources produziert marktfähige REC-Mischprobe als Teil seines endgültigen metallurgischen Vormachbarkeitskonzepts, Lagerstätte Ashram, Quebec

23. März 2022 - Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0, OTCQX: CMRZF) (das „Unternehmen“ oder „Commerce“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Probe eines gemischten Seltenerdkarbonats („gemischtes REC“) produziert hat, das den typischen Marktspezifikationen für Seltenerden („REE“, Rare Earth Elements) entspricht. Die REC-Mischprobe zeigte auch eine starke und konsistente Gewinnung von Neodym (Nd) und Praseodym (Pr) im gesamten Arbeitsablaufdiagramm, was zu einer endgültigen NdPr-Oxid-Verteilung - d. h. Prozentsatz von Nd+Pr-Oxid am gesamten Seltenerdoxid („REO“, Rare Earth Oxide) - von 21,6 % führte, was deutlich höher ist als bei mehreren großen globalen Produzenten.

Diese erste REC-Mischprobe ist der letzte Schritt vor dem endgültigen nachgelagerten Scale-up zur Produktion von ca. 2,5 kg eines gemischten Seltenerdkarbonats, um mehrere Anfragen von Drittverarbeitern zu erfüllen. Das Unternehmen erwartet, dass die ersten Probenmengen in den nächsten Wochen für die Bewertung durch Dritte bereitstehen werden.

Chris Grove, President des Unternehmens, kommentiert: „Das Unternehmen hat einen wichtigen Meilenstein bei der Produktion eines marktfähigen REC-Mischprodukts erreicht, und zwar eines mit einer äußerst attraktiven NdPr-Verteilung, die die Lagerstätte widerspiegelt. Das Arbeitsablaufdiagramm wurde durch die Produktion dieses REC-Mischprodukts erheblich weiterentwickelt und das Risiko verringert, und ich freue mich auf die Lieferung der nächsten Proben an die großen globalen Verarbeiter, die diese angefordert haben.“

Die REC-Mischprobe (Abbildung 1) wurde aus der Seltenerden- und Flussspat-Lagerstätte Ashram unter Verwendung des konventionellen Arbeitsablaufdiagramms zur REE-Gewinnung produziert, das von Hazen Research in Colorado, USA, entwickelt wurde und zu einem hochgradigen Monazitkonzentrat mit einem Anteil von über 40 % Seltenerdenoxid (REO) führt. Das Monazitkonzentrat wurde mittels eines Schwefelsäureaufschlusses aufbereitet, um den Monazit „aufzuspalten“, woraufhin eine Wasserlaugung folgte, um die einzelnen Seltenerden unter hoher Gewinnung in Lösung zu bringen (siehe Pressemitteilung vom 9. September 2021). Das Thorium wurde dann selektiv mittels Lösungsmittelextraktion entfernt und die Seltenerden anschließend isoliert und als gemischtes Seltenerdkarbonatkonzentrat ausgefällt, das den typischen Marktspezifikationen entspricht.

In der Seltenerdindustrie wird ein REC-Mischkonzentrat in der Regel als erstes marktfähiges Produkt in der Wertschöpfungskette der Seltenerden betrachtet. Ein REC-Mischkonzentrat ist leicht verkäuflich, da es das gängigste Ausgangsmaterial für REE-Lösungsmittelextraktionsanlagen auf der ganzen Welt ist, die jedes einzelne REE abtrennen und dadurch die Raffinierung der abgetrennten Elemente zu marktfähigen Produkten und die Verbreitung in nachgelagerten Wertschöpfungsketten ermöglichen.

Das Unternehmen strebt nicht nur die Produktion eines REC-Mischkonzentrats in den ersten Jahren der Produktion bei Ashram an, sondern evaluiert derzeit auch den Übergang zu einer nachgelagerten Aufbereitung mittels teilweiser Abtrennung zu Beginn der Lebensdauer der Mine, was in der Vormachbarkeitsstudie (PFS, Prefeasibility Study) berücksichtigt wird. Eine teilweise Abtrennung wird die Herstellung eines marktfähigen NdPr-Oxidprodukts, zusätzlich zu einem Ce-La-Produkt und einem gemischten Sm-Eu-Gd + schweres REE-Produkt ermöglichen, wodurch zusätzlicher Wert freigesetzt wird, ohne dass das Arbeitsablaufdiagramm durch eine vollständige Abtrennung aller 15 REOs bei der anfänglichen Produktion ein erhebliches technisches Risiko und erhebliche Investitionskosten aufweist.



Vollbild / Abbildung 1: Erste Probe eines marktfähigen gemischten Seltenerdkarbonats aus der Ashram-Lagerstätte. (Siehe auch Foto hierunter, beide mit freundlicher Genehmigung von Hazen Research Inc. aus Colorado)



Vollbild

Seltene Erden werden immer seltener

Im Jahr 2012 wurden weltweit etwa 130.000 Elektrofahrzeuge verkauft. Heute werden so viele in einer einzigen Woche verkauft. Das Wachstum war in den letzten 3 Jahren besonders beeindruckend, und in Anbetracht der rekordverdächtigen Benzinpreise an den Zapfsäulen dürfte sich die weltweite Verbreitung von E-Fahrzeugen sogar noch rascher beschleunigen als von Analysten vor dem Konflikt in der Ukraine prognostiziert.

Wenn jedoch das Angebot an REE in den nächsten Jahren nicht mit der Nachfrage mithalten kann, hat die jüngste Halbleiterknappheit im Automobilsektor gezeigt, wie viele Milliarden Dollar an entgangenen Einnahmen erneut einkalkuliert werden müssen, was die Einführung von Elektrofahrzeugen auf globaler Ebene behindern würde.



Vollbild / "Wir schätzen, dass inzwischen weltweit rund 16 Mio. Elektroautos unterwegs sind. In absoluten Zahlen war der größte Markt für Elektroautos in Europa im Jahr 2021 Deutschland, wo im November und Dezember mehr als jeder dritte verkaufte Neuwagen ein Elektroauto war." (Quelle: IEA, Januar 2022)

"Zweifellos geht der weltweite Wettlauf in Richtung Elektrifizierung weiter. Und das Tempo beschleunigt sich, sodass frühere Ziele schnell veraltet erscheinen, insbesondere in Europa. In den kommenden Monaten werden das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten den nächsten Schritt machen müssen, indem sie das von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Ausstiegsziel für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor für 2035 bestätigen und möglicherweise weiter verschärfen sowie die Zwischenziele für 2025 und 2030 anpassen, damit sie besser mit den aktuellen Markttrends und dem längerfristigen Kurs übereinstimmen. In China und USA werden die politischen Entscheidungsträger nicht untätig bleiben und dürften die politischen Entscheidungen in Europa genau beobachten, während sie ihre eigenen Ziele für Elektrofahrzeuge aktualisieren." (Quelle: ICCT, März2022)



Vollbild / “Für die kommenden Jahre hat Europa die ehrgeizigsten Ziele der 3 Regionen vorgeschlagen. In Bezug auf die absoluten Verkaufszahlen bleibt China mit mehr als 3 Mio. neu zugelassenen Elektroautos im Jahr 2021 gegenüber 1,9 Mio. in Europa eindeutig an der Spitze." (Quelle: ICCT, März 2022)

Ein einziges Elektrofahrzeug benötigt etwa 1 kg REE für seine Motormagnete, was nur 0,05% der Gesamtkosten des Fahrzeugs ausmacht. Diese Hochleistungsmagnete sind ein kleiner, aber kritischer Teil eines Elektrofahrzeugs, denn ohne sie kann es nicht fahren! Der weltweite Absatz von Elektroautos hat sich mehr als verdoppelt und lag 2021 bei 6,6 Mio. (ca. 9% des globalen Automarktes). Für die Produktion von 1 Mio. Elektroautos werden etwa 600.000 t NdPr-Oxid benötigt.

Für die nicht-chinesischen Hersteller von Elektrofahrzeugen war es noch nie so wichtig wie heute, die Versorgung mit REE sicherzustellen. In den letzten Jahren haben sich Regierungen auf der ganzen Welt nicht gescheut, ehrgeizige Ziele für die E-Mobilität auszurufen. Erst jetzt haben einige Regierungen begonnen zu handeln und Finanzmittel für REE-Entwicklungsunternehmen bereitzustellen, um die Versorgung mit neuen Rohstoffen zu beschleunigen.

Laut REIA (Dezember 2021): “Die Europäische Kommission strebt bis 2030 rund 30 Millionen emissionsfreie Fahrzeuge an und will bis 2030 auch 60 GW und bis 2050 rund 300 GW Offshore-Windkraftanlagen errichten, um die Länder von der Nutzung fossiler Brennstoffe im Energie- und Verkehrssektor wegzuführen. Für eine Offshore-Turbine werden durchschnittlich bis zu 232 kg Neodym-Praseodym pro Megawatt (NdPr/MW) benötigt, was bedeutet, dass die EU ohne das Vereinigte Königreich bis 2030 etwa 13.000 t NdPr und bis 2050 ca. 69.600 t NdPr nur für Windturbinen benötigen würde.”



Vollbild / CRU prognostiziert eine NdPr-Nachfrage von 41.575 t oder 62% des Gesamtbedarfs im Jahr 2025, gegenüber 20.544 t oder 42% des Gesamtbedarfs im Jahr 2021. (Quelle; Juni 2021)



Vollbild / Mit einer CAGR (Compound Annual Growth Rate) von 8,3% wird die weltweite Nachfrage nach NdFeB (Neodym-Eisen-Bor) zwischen 2020 und 2038 voraussichtlich um das 3,9-fache steigen. Haupttreiber sind die weltweite Einführung von Elektrofahrzeugen und der Einsatz von Windkraftanlagen. (Quelle; November 2021)



Vollbild / Es wird erwartet, dass ab 2027 ein erhebliches NdPr-Angebotsdefizit entstehen wird, wenn jetzt keine wesentlichen Investitionen in neue Minenentwicklungsprojekte getätigt werden. (Quelle; November 2021)

Laut “Rare Earth Permanent Magnets” (US Department of Energy, Februar 2022): "Aufgrund der Bedeutung der Versorgungskette für REE-Magnete haben verschiedene Regierungsstellen Anstrengungen unternommen, um die Entwicklung einer widerstandsfähigeren Versorgungskette zu unterstützen und eine zusätzliche inländische Produktion zu fördern. Der inländische Abbau von REE hat in den letzten Jahren zugenommen, und es wird erwartet, dass in naher Zukunft neue inländische REE in einzelne REE aufgespalten werden. Potentielle neue inländische Metallraffination und Magnetproduktion sind ebenfalls in Planung, auch wenn diese neue Produktion noch etwas weiter entfernt ist. Diese Entwicklungen sind zwar vielversprechend, reichen aber möglicherweise nicht aus, um Schwachstellen zu beseitigen und eine widerstandsfähige Lieferkette aufzubauen, insbesondere angesichts des erwarteten Nachfragewachstums."

“Eine knappe Versorgung mit Rohstoffen für Elektroautos könnte den Übergang von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, zu Elektroautos verlangsamen, sagte der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz (DAIGn.DE), Ola Kaellenius, am Mittwoch in einem Interview mit der deutschen Zeitung Die Zeit. "Die Industrialisierung der Minen und Raffineriekapazitäten wird möglicherweise nicht so schnell voranschreiten wie die Nachfrage steigt. Das würde die E-Mobilität nur verzögern, aber nicht verhindern", sagte Kaellenius.” (Reuters, Februar 2022)

Laut “Energy transition metals poised for uneven, explosive run higher” (Reuters, Juni 2021): “Getragen von starken Nachfrageerwartungen, da sich die Welt von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wegbewegt, sind die Preise vieler Industriemetalle in die Höhe geschnellt, aber zukünftige Preissteigerungen werden wahrscheinlich auf einige wenige Energiewandlungsbestandteile beschränkt sein... "Die Metalle der Energiewende werden einen großen Aufschwung erleben, aber nicht alle zur gleichen Zeit", so Julian Kettle, Analyst bei Wood Mackenzie... Magnete aus Neodym und Praseodym (NdPr) werden in Windturbinengeneratoren und Elektromotoren verwendet. Elektrofahrzeuge, die ohne Seltene Erden hergestellt werden, sind weniger effizient, da das Batteriepaket etwa 30% größer sein muss, um die gleiche Strecke zurückzulegen, so die Analysten. CRU-Analyst Daan de Jonge geht davon aus, dass die Energiewende die Nachfrage und die Preise für NdPr in den kommenden Jahren auf ein Niveau heben wird, das Anreize für neue Projekte bietet...”

Laut “Rare earths markets to remain in deficit until 2030” (MiningNews, Januar 2022): “Canaccord prognostiziert nun ein Marktdefizit für Seltenerdmagnete bis 2030, verglichen mit früheren Prognosen für ausgeglichene Marktbedingungen. Diese Revision wird durch einen Anstieg der Verkäufe von Elektrofahrzeugen angetrieben... Canaccord hat seine Prognose für die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den kommenden Jahren erhöht und rechnet nun mit einem Anstieg der Verkäufe um 18% pro Jahr zwischen 2021 und 2024. Die Investmentbank geht davon aus, dass Elektrofahrzeuge bis 2030 etwa 45% des Marktes ausmachen werden... Die Nachfrage nach Magneten wird auch durch den Bau von Windturbinen angekurbelt werden, so Canaccord."

Wer ist der Nächste im Westen?

Am 22. Februar verkündete US-Präsident Joe Biden eine $35 Mio. USD-Finanzspritze für MP Materials Corp. (NYSE: MP; Marktkapitalisierung: $8,9 Mrd. USD), um den Bau einer kommerziellen Verarbeitungsanlage für HREE (schwere Seltene Erden) für die Mountain Pass REE Mine in Kalifornien zu unterstützen. In einem separaten Vertrag, der im Dezember 2020 vergeben wurde, verpflichtete sich das US-Verteidigungsministerium, $9,6 Mio. USD für die Optimierungsphase-2 von MP Materials bereitzustellen, ein Projekt, das die Verarbeitungsmöglichkeiten für LREE (leichte Seltene Erden) wiederherstellen soll. Ende 2021 schätzte MP Materials seinen Marktanteil auf 15% der weltweiten REO-Nachfrage. Mit einer 2021-Rekordproduktion von 42.413 t REO (in Konzentrat) fand die anschließende Trennung von HREE und LREE in China statt. Unterstützt durch die jüngste Staatsfinanzierung macht MP Materials beschleunigte Fortschritte bei seiner Mission, die vollständige Lieferkette für Seltene Erden in den USA wiederherzustellen.



Vollbild / “Lynas Corp. [ASX: LYC; Marktkapitalisierung: $9,2 Mrd. AUD] mit Sitz in Australien betreibt die einzige vollständige Lieferkette außerhalb Chinas. Mit der einzigen Verarbeitungsanlage in Malaysia unterliegt jedoch eine entscheidende Komponente einer etwas unberechenbaren ausländischen Regierung. Um "seine industrielle Präsenz zu diversifizieren", baut Lynas derzeit eine zweite Verarbeitungsanlage in Australien und hat vom US-Verteidigungsministerium mehr als $30 Mio. USD für den Bau einer Verarbeitungsanlage in Texas erhalten. (Quelle; Januar 2022)

Am 11. März gab die European Raw Materials Alliance (ERMA) bekannt, dass sie Mkango Resources Ltd. (TSX.V: MKA; Marktkapitalisierung: 90 Mio. CAD) bei der Sicherung der Finanzierung für die Entwicklung einer Anlage zur Trennung von Seltenen Erden unterstützt, die in Puławy, Polen, errichtet werden soll: "Diese Anlage wird mit Seltenerdkarbonat aus Mkangos Songwe Hill REE-Lagerstätte in Malawi, Afrika, versorgt werden. Die Anlage wird auch in der Lage sein, andere von Drittanbietern gelieferte Materialien zu verarbeiten und so als künftiges europäisches Zentrum für die Trennung von Seltenen Erden zu fungieren." In Puławy wird eine Phase-1-Produktion von 2.000 t NdPr-Oxid pro Jahr erwartet. Die Songwe Hill REE-Lagerstätte beherbergt 21 Mio. t @ 1,41 % REO (Measured & Indicated; ca. 95% davon in einer Tiefe von weniger als 160 m unter der Erdoberfläche des Hügels) und 27,5 Mio. t @ 1,33 % REO (Inferred) bei einem Basisfall-Cutoff-Gehalt von 1% REO (2019).



Vollbild / Quelle

Am 16. März verkündete der australische Premierminister Scott Morrison neue Zuschüsse in Höhe von $243 Mio. AUD für australische Projekte, die kritische Minerale, darunter REE, gewinnen und veredeln sollen – wichtige Produktionsbestandteile für die Wirtschaft im Bereich der erneuerbaren Energien. Zu den Projekten, die im Rahmen der Modern Manufacturing Initiative (MMI) der Bundesregierung finanziert werden, gehören $30 Mio. AUD für Arafura Resources Ltd. (ASX: ARU; Marktkapitalisierung: $457 Mio. AUD) und den Bau einer Trennanlage für Seltene Erden für die Nolans REE-Lagerstätte (56 Mio. t @ 2,6% REO in Measured & Indicated + Inferred Ressourcen). Mit der $91 Mio. AUD teuren Separationsanlage plant Arafura die Produktion von 2 Seltenerd-Endprodukten für den Export: 4.440 t NdPr-Oxid und 470 t gemischtes mittelschweres Seltenerdoxid (SEG/HREE) jährlich. Arafura bemerkte, dass "Analysten eine Versorgungslücke prognostizieren, die 109% des heutigen weltweiten Angebots entspricht bzw. mehr als 11 Nolans-Projekte".

Zur Unterstützung einer aktualisierten Ressourcenschätzung, die im Rahmen der laufenden Vormachbarkeitsstudie durchgeführt werden soll, veröffentlichte Commerce Resources Corp. (TSX.V: CCE; Marktkapitalisierung: $25 Mio. CAD) vor kurzem Erfolge bei den Infill-Bohrungen in der Ashram REE & Fluorspar-Lagerstätte in Quebec (302 m @ 2,19% REO ab 4,7 m; 300,1 m @ 1.83% REO ab 1,9 m; 225,4 m @ 1,82% REO ab 1,6 m; 223,2 m @ 1,79% REO ab 0,8 m), um einen Teil der großen Inferred-Ressource (219,8 Mio. t @ 1,88% REO) zu Measured & Indicated Ressourcen hochzustufen. Die Ressourcen von Ashram, die im Tagebau abgebaut werden sollen, stellen eine der größten REE- und Fluorspar-Lagerstätten der Welt dar. Die PEA aus dem Jahr 2012 sah eine Produktion von ca. 16.850 t REO pro Jahr vor, was etwa 40% der im letzten Jahr von MP Materials nach China exportierten Menge entspräche, womit Nettoeinnahmen i.H.v. $135 Mio. USD generiert worden sind.

Am 14. Februar vereinbarte das führende chinesische Unternehmen für Seltene Erden, Shenghe Resources Holding Co Ltd., den Erwerb (für $39 Mio. AUD) der 19,9%igen Minderheitsbeteiligung von Appian Pinnacle Holdco Ltd. an Peak Rare Earths Ltd. (ASX: PEK; Marktkapitalisierung: $156 Mio. AUD): "Shenghe ist ein großer chinesischer Konzern für Seltene Erden, der in den Bereichen Bergbau und Aufbereitung, Raffination und Separation sowie in der Produktion von Legierungen und Metallen tätig ist. Zu seinen internationalen Beteiligungen gehören eine ca. 8%-Beteiligung an MP Materials Corp. und eine 90%-Beteiligung an Vietnam Rare Earth Co. Ltd. und eine 9%-Beteiligung an Greenland Minerals Ltd. Shenghe ist an der Shanghaier Börse notiert und hat eine Marktkapitalisierung von etwa $4,9 Mrd. USD." Peaks Ngualla REE-Lagerstätte in Tansania beherbergt Ressourcen i.H.v. 214 Mio. t @ 2,15% REO und Reserven von 18,5 Mio. t @ 4,8% REO mit Plänen zur jährlichen Produktion von 37.200 t REO in Konzentrat mit einem Gehalt von 45% TREO. Zum Vergleich: Commerce Resources hat gezeigt, dass es in der Lage ist, ein hochgradiges (>45% REO) Konzentrat mit hoher Ausbeute (>75%) zu produzieren.

Am 2. Februar hat die australische Regierung zugestimmt, ein Projektfinanzierungsdarlehen i.H.v. $140 Mio. AUD für Hastings Technology Metals Ltd. (ASX: HAS; Marktkapitalisierung: $469 Mio. AUD) zu gewähren. Seine Yangibana REE Lagerstätte in Australien beherbergt 16,7 Mio. t @ 0,95% REO in Reserven (Proven & Probable) und 27,42 Mio. t @ 0,97% REO in Ressourcen (Measured & Indicated + Inferred) mit Plänen, ca. 15.000 t gemischtes Karbonat jährlich ab 2024 zu produzieren, nachdem bereits MOU-Abnahmevereinbarungen mit Qiandong Rare Earths, China Rare Earth Holdings und Baotou Sky Rock Rare Earth unterzeichnet wurden.



Vollbild / Mit CAPEX von $516 Mio. AUD plant Hastings den Bau einer Hydromet-Anlage in Autralia für die Produktion eines Mischkarbonatprodukts, während die 2012-PEA von Commerce Resources einen CAPEX von $763 Mio. CAD ($808 Mio. AUD) für ein Mischkarbonat vorsieht. Globaler CAPEX-Durchschnitt für Entwicklungsprojekte für Mischkarbonat: $850 Mio. AUD. Weltweiter Durchschnitt für vertikal integrierte (separate Oxid-) Produktion: $1 Mrd. AUD (Quelle; Dezember 2022)



Vollbild

Im Dezember 2021 fusionierte China 3 staatliche REE-Unternehmen, um die Preissetzungsmacht und Effizienz zu erhöhen, und gründete China Rare Earth Group Co. Ltd., der weltweit größte Zusammenschluss dieser Art. Auf der Grundlage der Daten für 2021 wird die neue Gruppe über 52.719 t Minenquote (31% der gesamten chinesischen Quote) und 47.129 t Schmelzquote (29% der gesamten chinesischen Quote) verfügen. Die neue Megafirma wird ca. 62% des nationalen Angebots an schweren Seltenen Erden abdecken und die Preissetzungsmacht bei wichtigen Seltenen Erden erhöhen. China ist der Ansicht, dass die Minerale zu "Kohlpreisen" gehandelt wurden. Durch den neuen Zusammenschluss sollen die Preise rationalisiert werden".

Kanadas erste REE-Verarbeitungsanlage sucht nach gemischtem REC-Produkten: Im August 2021 verkündete Saskatchewan Research Council (SRC), dass der Bau der ersten Stufe seiner REE-Aufbereitungsanlage in Saskatoon (Saskatchewan), die eine Monazit-Aufbereitungseinheit (MPU) und eine Lösungsmittelextraktionseinheit (SXU) umfasst, im Gange ist: "SRC macht weiterhin Fortschritte bei der Planung der Anlage und bei der Beschaffung der hochspezialisierten Anlagenausrüstung. Die MPU wird voraussichtlich früher als geplant, nämlich Anfang 2023, betriebsbereit sein. Die vollständig integrierte Anlage wird voraussichtlich Mitte 2024 betriebsbereit sein. Im Juli 2021 bezog SRC bis zu 800 t Monazitkonzentrat von Indústrias Nucleares do Brasil (INB), S.A., in Brasilien aus deren Mine und Verarbeitungsanlage. Das Monazitkonzentrat wird im Frühjahr 2022 bei SRC eintreffen und als Ausgangsmaterial für die MPU verwendet werden, sobald diese in Betrieb ist. SRC beschafft vor der Inbetriebnahme der MPU weiterhin weltweit zusätzliches vorkonzentriertes Monazit. Die SRC-Anlage wird jährlich 3.000 t Monazitkonzentrat auf einer 90%- Basis (entspricht 60% Gesamt-REE-Oxid) benötigen. SRC möchte sich jedoch bereits vor der Inbetriebnahme einen Vorrat an Rohmaterial sichern." Die Umwandlung von REE-Erz in einzelne REE-Produkte erfolgt in 2 Hauptstufen: Die erste ist die Konzentration des Erzes zu gemischtem REC. Die zweite ist die komplexere Separationssstufe, die gemischtes REC in kommerziell reine REEs umwandelt. Die SRC-Anlage wird beide Stufen der REE-Verarbeitung abdecken.

Im August 2020 verkündete die Regierung von Saskatchewan, SRC mit $31 Mio. zu unterstützen. Premierminister Scott Moe erklärte: "Saskatchewans neue Anlage zur Verarbeitung von REEs wird ein Katalysator sein, der den Rohstoffsektor in Saskatchewan und ganz Kanada ankurbelt, indem er die frühe Lieferkette bereitstellt, die benötigt wird, um Cash-Flow, Investitionen und industrielles Wachstum des Sektors zu generieren. Es wird auch dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit von Saskatchewan zu sichern, während wir uns auf unsere wirtschaftliche Erholung konzentrieren und unsere Provinz im nächsten Jahrzehnt wachsen lassen.

Das in Beatrice, Nebraska, ansässige Unternehmen Rare Earth Salts Separations and Refining LLC ist ein weiterer potentieller Kunde, der Proben des gemischten REC-Produkts von Commerce angefordert hat. Das von der US-Regierung geförderte Unternehmen verwendet "eine patentierte Technologie zur effizienten Separation der Seltenen Erden in einem kostengünstigen und umweltfreundlichen Verfahren", heißt es auf seiner Website: "Rare Earth Salts ist ein privates Unternehmen für Industrie- und Anwendungstechnik, das sich auf die Separation und Veredelung aller 16 REEs in hoher Reinheit aus verschiedenen Rohstoffen weltweit konzentriert."

Ein weiterer potentieller Verarbeiter eines gemischten REC ist Energy Fuels Inc. (NYSE: UUUU; Marktkapitalisierung: $1,6 Mrd. USD), das mit seiner genehmigten White Mesa Verarbeitungsanlage in Utah zunächst 2.500 t Monazit pro Jahr verarbeiten will, jedoch mindestens 15.000 t Monazit pro Jahr als Ausgangsmaterial sucht. Weitere Details zu Energy Fuels hier.



Vollbild / “Sowohl der primäre Abbau und die Produktion von Metallen als auch das Recycling müssen entwickelt werden, um den Materialbedarf eines exponentiell wachsenden Marktes für Seltenerdmagnete zu decken: In absehbarer Zukunft kann das Recycling allein nur einen kleinen Teil des wachsenden Materialbedarfs decken..” (Quelle: “Rare Earth Magnets and Motors: A European Call for Action”, EMRA, September 2021)

“Die wirtschaftliche Bedeutung der Wertschöpfungskette für Seltene Erden wird deutlich, wenn man sich den aufstrebenden Markt für Elektrofahrzeuge ansieht: In den letzten 10 Jahren hat die technologische Entwicklung dazu geführt, dass 2019 ca. 95% der Elektrofahrzeuge mit Permanentmagnetmotoren ausgestattet waren, insbesondere weil sie die höchste Energieeffizienz bieten, die sich auf die Reichweite auswirkt. Im Jahr 2019 wurden weltweit etwa 5.000 t RYEE-Permanentmagnete in Elektrofahrzeugen verwendet. Bis 2030 könnte die Zahl je nach dem erwarteten Wachstumsszenario auf 40.000 bis 70.000 t auf globaler Ebene ansteigen. Ein globaler ElektrofahrzeugmMarkt im Wert von $625 bis $1.000 Mrd. EUR würde von der Sicherung des Zugangs zu nachhaltig produzierten REE-Mmagneten abhängen – ein vergleichsweise kleiner, aber spezialisierter Markt von etwa $2 bis $3 Mrd. EUR (der Wert entspricht dem Anteil des Magnetvolumens, der im jeweiligen ElektrofahrzeugsSektor benötigt wird). Wie bereits angedeutet, spiegelt sich dieses Muster in anderen industriellen Ökosystemen wider: Energieeffiziente Elektromotoren werden auch in Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen und Haushaltsgeräten wie energieeffizienten Kühlschränken, Waschmaschinen und Geschirrspülern benötigt; Windturbinen, die REE enthalten, gewinnen aufgrund ihrer Robustheit und Effizienz Marktanteile, insbesondere in Offshore-Windparks; alle Mikrofone und Lautsprecher mobiler Geräte enthalten aufgrund der notwendigen Miniaturisierung REE-Magnete.” (Quelle: “Rare Earth Magnets and Motors: A European Call for Action”, EMRA, September 2021)



Vollbild / Quelle

“The European Commission considers rare earths to be amongst the most resource-critical raw materials: they are of highest economic importance and at the same time feature a high supply risk. They play a vital role in the industrial economy of Europe, that is, in traditional sectors as well as in emerging ones, including aerospace and defence. In 2019, about 130,000 t of rare earth permanent magnets (Nd-Fe-B) were produced worldwide which corresponds to a market volume of about €6.5 bn. 94% of these magnets were produced in China, reflecting a very high production concentration (which is, in fact, found across all rare earth value chain steps, from mining to recycling). Today, there is a 1,000 t production capacity left in Europe competing with 16,000 t of Chinese magnets imported each year. In addition, rare earth magnets are increasingly imported as part of motors and generator assemblies and products. Despite a growing market, the EU magnet production capacity is not fully utilised today and is rather serving specialised niche applications. This is due to the fact that European producers can hardly compete in terms of prices with Chinese magnet makers, because there is a lack of a level-playing-field... In fact, after decades without investment into the rare earths industry in the Western hemisphere, China has gained a monopoly in rare earths, which is very hard to compete with in a free market. There is a lack of, i) supply chain diversification, market driven competition, and resilience against supply shocks; ii) supply chain transparency and a clear definition of sustainability standards; iii) industrial capacity to implement an EU Circular Economy of rare earth materials; and iv) strategic investments aiming to benefit from a growing materials market to create economic growth and new jobs in Europe, i.e. jobs directly related to the rare earth magnet and motor value chain as well as indirect jobs secured downstream.” (Quelle: “Rare Earth Magnets and Motors: A European Call for Action”, EMRA, September 2021)



Vollbild / Quelle

“Die EU sollte strategisch in die Wertschöpfungskette der Seltenen Erden investieren und weltweit führend in der Kreislaufwirtschaft für Seltene Erden werden. Um dies zu ermöglichen, ist eine bessere Kenntnis der Wertschöpfungskette für REE-Magnete und -Motoren als solide Grundlage für die Entscheidungsfindung erforderlich, d.h. für politische und industrielle Entscheidungsträger, Investoren sowie für Verbraucher. Viele primäre REE-Lagerstätten auf der ganzen Welt wurden in den letzten 10-15 Jahren identifiziert und untersucht, aber die Ergebnisse solcher Studien wurden an verschiedenen Orten veröffentlicht, und es ist zeitaufwändig, die wichtigsten Informationen über sie auf einer vergleichbaren Grundlage zusammenzustellen. In Europa gibt es mehrere Vorkommen, von denen einige derzeit untersucht werden. Insbesondere die Quantität (Ressourcen- und Reserve-Tonnagen) und die Qualität (Ressourcen- und Reserve-Gehalte einzelner REE) der Mineralisation sowie die wichtigsten technischen und wirtschaftlichen Annahmen (z.B. Aufbereitungsgewinne, Preis- und Kostenannahmen) sind bei der Bewertung primärer REE-Quellen von entscheidender Bedeutung." (Quelle: “Rare Earth Magnets and Motors: A European Call for Action”, EMRA, September 2021)

REE-Preisboom



Vollbild / BAIINFO’s REE-Industriedurchschnittspreis (2020-2022) erhöhte sich um 200%. (Quelle)



Vollbild / “Der REE-Sektor profitiert weiterhin von starken NdPr-Preisen, die immer weiter ansteigen, wobei der NdPr-Oxidpreis für 2022 bereits um 20% gestiegen ist und sich seit Januar 2020 fast vervierfacht hat. Der Referenzpreis hat gerade die Marke von $160 USD/kg überschritten und damit ein 11-Jahres-Hoch erreicht, ein Niveau, das seit Juni 2011 nicht mehr erreicht wurde.” (Quelle; Februar 2022)



Vollbild / “Der chinesische Preis für die Praseodym-Neodym-Legierung, aus der superstarke Magnete für Elektromotoren hergestellt werden, hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt und ist im Jahr 2022 bereits um mehr als 10% auf 1,17 Mio. Yuan ($184.072) pro Tonne gestiegen.” (Quelle; Februar 2022)



Vollbild / "Gary Gao vom Datenanbieter Shanghai Metals Market sagte, man erwarte, dass die Preise für Seltene Erden bis mindestens 2025 hoch bleiben werden. "Die politischen Entscheidungsträger (in China) sind der Meinung, dass der aktuelle Preis für REE-Oxide etwas unterbewertet ist", sagte er auf einem Webinar... Laut der Internationalen Energieagentur haben sich die weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen im Jahr 2021 auf 6,6 Mio. mehr als verdoppelt und damit ihren Marktanteil im Vergleich zu den 2 Jahren zuvor mehr als verdreifacht... "Die Situation ist so angespannt wie nie zuvor... und die Nachfrage wird von Monat zu Monat stärker", sagte Ryan Castilloux vom Beratungsunternehmen Adamas Intelligence.” (Quelle; Februar 2022)



Vollbild / Quelle

Laut Reuters (24. Februar 2022): “[MP Materials Corp.] sagte, dass sein realisierter Preis für Seltenerdoxide (REO) im Quartal um 148% auf $10.101 USD pro Tonne gestiegen ist... Derzeit verarbeitet MP Seltene Erden aus der kalifornischen Mountain-Pass-Mine und verschifft das Material nach China, wo es in verschiedene Seltene Erden-Metalle aufgespalten wird, da es in den USA keine Alternativen gibt. Die US-Regierung hat das in Las Vegas ansässige Unternehmen zum Teil finanziert, um die Verarbeitung zurück ins Land zu holen, wo die REE-Industrie Mitte des 20. Jahrhunderts ihren Ursprung hatte.”

Laut ERMA (11. März 2022): “Die Sicherung wichtiger Rohstoffe für den europäischen Markt ist das Hauptziel der European Raw Materials Alliance (ERMA). Die aktuellen Probleme mit der Abhängigkeit Europas von Öl und Gas zeigen deutlich, wie wichtig die Diversifizierung der Wertschöpfungsketten in allen strategischen Branchen für die Erzeugung grüner Energie ist... Neodym und Praseodym sind Schlüsselkomponenten von Permanentmagneten, die in Elektrofahrzeugen, Windturbinen und vielen elektronischen Geräten verwendet werden, und die Preise für Nd-/Pr-Oxide sind in den letzten 12 Monaten um 85% bzw. 135% gestiegen... Diese Zusammenarbeit und Unterstützung bei der Sicherung der Finanzierung ist eines der ersten Projekte, die sich aus den strategischen Initiativen von ERMA zur Sicherung von Seltenen Erden für die europäische Industrie ergeben. Ein erster Aktionsplan mit dem Titel "Rare Earth Magnets and Motors: A European Call for Action" wurde im September 2021 veröffentlicht. Dieser Bericht beschreibt die aktuelle und prognostizierte europäische Nachfrage nach REE und die Maßnahmen, die ergriffen werden sollten, um deren Versorgung zu sichern. Das Puławy-Projekt befasst sich mit mehreren kritischen Fragen, die in dem Bericht hervorgehoben werden."

Laut Quartz Media (7. März 2022): “Im vergangenen Monat erreichte ein Preisindex der Association of Chinese Rare Earth Industry einen historischen Höchststand und überschritt die Marke von 430 – etwa doppelt so hoch wie vor einem Jahr... Ein Kilogramm Neodymoxid zum Beispiel kostet jetzt rund 1100 Yuan ($173), gegenüber 686 Yuan ($108) im vergangenen März... Analysten gehen davon aus, dass sich der Aufwärtstrend im Laufe des Jahres fortsetzen wird."



Vollbild / Chart / "Angesichts der steigenden Nachfrage nach Seltenen Erden – bis zu einer Verfünffachung der Nachfrage in den nächsten 10 Jahren – werden wir alle Hände voll zu tun haben. In Verbindung mit dem derzeitigen Wiederaufleben von Uran stellen Seltene Erden eine wirklich große Chance dar." (Mark Chalmers, CEO des in den USA ansässigen Uran- und REE-Karbonat-Produzenten Energy Fuels Inc. (NYSE: UUUU; Marktkapitalisierung: $1,6 Mrd. USD), im Februar 2022)

