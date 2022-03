Geschäftsmodell und Absatzmärkte

Neben Standard & Poor’s und Fitch gehört Moody’s zu den drei weltweit bekanntesten Ratingagenturen, die gemeinsam den Markt für Kreditratings beherrschen. Laut der europäischen Wertpapier -und Marktaufsichtsbehörde kontrollieren die drei Ratingagenturen über 90 Prozent des europäischen Marktes, davon S&P über die Hälfte, Fitch ein Zehntel sowie die heute analysierte Moody’s über 30 Prozent.

Die Welt ist so hoch verschuldet wie nie zuvor in der Finanzgeschichte. Für die Ratingagenturen sind dies goldene Zeiten, verdienen sie schlussendlich doch mit jeder Milliarde, die mehr an Anleihen verliehen werden, eine Provision.

Der Löwenanteil der Gewinne wird mit Kreditratings generiert. Mit Moody’s Analytics, welches Research-Dienstleistungen u.a. zu ESG-Themen, Risikomanagement und dem Immobilienmarkt bietet, hat man sich über die Jahre ein weiteres Standbein geschaffen.

Charttechnik ist schon was Feines – An der prägnanten 300-Dollar-Marke kam es zu einer deutlichen Gegenreaktion der Bullen. Der geneigte Chartanalyst würde aber die Bezwingung des 350-Dollar-Widerstands (inklusive gleitender 50- bzw. 200-Tages-Schnitte) abwarten. Einen alternativen Einstieg böte eine Korrektur des kurzfristigen Aufwärtstrends. Unter 300 Dollar sollte es nun aber nicht mehr gehen.

Der Lohn eines sicheren und hochprofitablen Geschäftsmodells ist eine enorme Outperformance. Erfreulicherweise kommt es aber auch bei solchen Qualitätsunternehmen immer wieder mal zu Korrekturen. Wenn es soweit ist, sollte man dankend die Hände aufhalten.

Bewertung

Die Aktie ist zwar noch immer kein Schnäppchen. Das war sie aufgrund des krisensicheren Geschäftsmodells aber nie. Während Charttechniker noch abwarten würden, könnte man als fundamental orientierter Anleger […]

Profitabilität

Ohne ein Kreditrating kommt man kaum an Investorengelder, und wenn doch, dann zu wesentlich schlechteren Konditionen. Die rund sieben Basispunkte (0,07 Prozent), die ein Unternehmen für die Bewertung einer Anleihe ausgibt, stehen somit in keinem Verhältnis zur Zinsersparnis (jährlich zwischen 30 und 50 Basispunkte), welche sich durch ein Rating der Großen Drei erzielen lässt. […]

Hinweis :

Hierbei handelt es sich um keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung!

Dieser Artikel erschien zuerst auf Dirk Müllers Cashkurs.com und wurde von Christof von Wenzl verfasst. Dort finden Sie die vollständige Version mit: Grafiken, Charts sowie tabellarischen Ansichten und den hier fehlenden Abschnitten zu Wachstum, Aussichten und Risiken.