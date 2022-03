So hat Brixton eine Earn-In-Vereinbarung mit Ivanhoe Electric, einem Vehikel von Bergbaulegende Robert Friedman, zu seinem Kupfer-, Silber- und Goldprojekt Hog Heaven abgeschlossen, der zufolge Ivanhoe sich eine Beteiligung von bis zu 75% verdienen kann, indem man 44,5 Mio. USD in die Exploration der Liegenschaft steckt. Teil der Vereinbarung sind auch Barzahlungen, von denen Brixton vor Kurzem die zweite in Höhe von 500.000 USD erhalten hat.

Das Flaggschiff von Brixton Metals (TSXV BBB / WKN A114WV) ist das Gold- und Kupferprojekt Thorn in British Columbia, von dem die Gesellschaft zuletzt hervorragende Bohrergebnisse meldete (wir berichteten). Darüber hinaus verfügt man aber über weitere, vielversprechende Liegenschaften – so vielversprechend, dass andere Explorationsgesellschaften Millionen Dollar zahlen, um sich das Recht zu sichern, die Projekte zu erkunden!

Nun teilte das Unternehmen mit, dass man eine Absichtserklärung mit Pacific Bay Minerals (TSXV PBM) abgeschlossen hat, aus der später eine endgültige Optionsvereinbarung in Bezug auf das Atlin Goldfields-Projekt von Brixton entstehen soll. Mit dieser erwirbt Pacific Bay das Recht, sich einen Anteil von 100% an dem auf dem traditionellen Gebiet der Taku River Tlingit First Nations in British Columbia gelegenen Projekt zu verdienen.

Um sich zunächst eine Mehrheitsbeteiligung von 51% an Atlin Goldfields zu sichern, muss Pacific Bay Explorationsarbeiten im Gegenwert von 3,5 Mio. Dollar durchführen, 1,725 Mio. Dollar in bar an Brixton zahlen und 5 Mio. Pacific Bay-Aktien an Brixton übertragen. Dafür hat man vier Jahre ab dem Abschluss des Deals Zeit.

Danach kann Pacific Bay sich weitere 49% an der Liegenschaft sichern, indem man weitere 3,5 Mio. Dollar in die Exploration von Atlin Goldfields steckt, 1,5 Mio. Dollar in bar überweist und Brixton weitere 5 Mio. Pacific Bay-Aktien überträgt – und zwar bis zum siebten Jahrestag des Abschlusses der endgültigen Vereinbarung.

Sollte sich Pacific Bay entscheiden, das Projekt nicht vollständig zu erwerben, gehen die Gesellschaften ein Joint Venture ein, wobei Brixton 51% und Pacific Minerals 49% der Anteile an Atlin Goldfields halten wird. Die Kosten der weiteren Entwicklung werden dann gemäß den Besitzanteilen aufgeteilt.

Fazit: Brixton Metals hat mit dem riesigen Thorn-Projekt alle Hände voll zu tun und dort vor allem die Aussicht auf eine sehr positive Entwicklung – nicht nur angesichts der jüngsten Goldentdeckung. Entsprechend sehen wir es als sehr positiv an, dass die Company nun einmal mehr die Möglichkeit gefunden hat, ein weiteres Projekt – voraussichtlich – zu monetarisieren. Bis zu 3,225 Mio. Dollar und 10 Mio. Pacific Bay-Aktien sind nicht zu verachten, zumal das Projekt in diesem Fall ja auch erhebliche Explorationsarbeiten gesehen hätte.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Brixton Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Brixton Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.