In der letzten technischen Besprechung vom 28. Februar 2022: „Rheinmetall: Investitionsankündigung beflügelt“ wurde in der Spitze Kurspotenzial bis in den Bereich von 172,44 Euro vorhergesagt, aktuell kratzt Rheinmetall an der Kursmarke von rund 200,00 Euro. Damit hat die Aktie sämtliche Kursziele auf der Oberseite abgearbeitet und vollzieht nun einen klassischen Blow-Off. Allein heute schossen die Notierungen um über zehn Prozent in die Höhe. Dies könnte sich schon sehr bald in einer scharfen Korrektur manifestieren, weshalb Stopps nun merklich nachgezogen werden sollten.

Indikatoren mahnen zur Vorsicht!

Aktuell deutet sich noch kein eindeutiges Toppingmuster in der Rheinmetall-Aktie an, sodass weitere Zugewinne an rund 200,00 und darüber 204,66 Euro noch erwartet werden können. Allerdings schlagen die Indikatoren maximal aus und deuten einen äußerst überkauften Zustand der Aktie an. Eine scharfe Korrektur mit Rücksetzern an 180,00 und darunter 160,00 Euro wäre in dieser Phase nicht ausgeschlossen, sogar ein Kurssturz zurück auf den EMA 50 bei aktuell 129,60 Euro wäre nicht auszuschließen. Weitere Kurssteigerungen wären durchaus noch möglich, allerdings lassen sich die nächsten Ziele noch nicht einmal mehr technisch beziffern.