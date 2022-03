Seit 2018 tendiert die Intel-Aktie zwischen grob 42,65 und auf der Oberseite 69,00 US-Dollar in einer groben Seitwärtsspanne und testet die Begrenzungen in unregelmäßigen Abständen aus. Zuletzt wurde Mitte Februar der untere Support angesteuert, seit zwei Wochen steigt die Aktie wieder dynamisch an und steuert auf den EMA 50 zu. Damit könnte sich eine mehrere Wochen andauernde Erholungsbewegung einstellen und würde ein Long-Investment an dieser Stelle durchaus interessant gestalten.

Trend hat gedreht

Der deutliche Abpraller vom Unterstützungsniveau um 44,00 US-Dollar hat nun direktes Kurspotenzial zunächst an den EMA 50 bei aktuell 51,73 US-Dollar freigesetzt, als nächstes Ziel kann die horizontale Barriere um 56,07 US-Dollar identifiziert werden. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MA3SAU ließe sich vom aktuellen Kursniveau aus eine mögliche Rendite von 70 Prozent erzielen. Sollte jedoch die breite Unterstützung um 42,65 US-Dollar mindestens per Wochenschlusskurs unterschritten werden, würde dies eine Auflösung der bisherigen Seitwärtsspanne mit Zielen um 37,35 US-Dollar hervorrufen.