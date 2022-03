Zwischen Ende November 2021 und grob Mitte März dieses Jahres vollzog die NVIDIA-Aktie eine untergeordnete Konsolidierung, diese reichte auf die Horizontalunterstützung aus Sommer letzten Jahres um 208,75 US-Dollar abwärts. Nach einem Dreifachboden in diesem Bereich konnte schließlich eine dynamische Gegenbewegung Mitte dieses Monats gestartet werden und führte geradewegs über die Hürde von 260,25 US-Dollar im heutigen Handels aufwärts. Damit bekräftigt das Papier seine Stärke und könnte im Rahmen der zweiten Kaufwelle jetzt weiter zulegen.

Kaufsignal aktiviert

Wie bereits erwähnt, käme an aktueller Stelle sogar ein Direktinvestment mit Zielen bei zunächst 280,00 und darüber 313,30 US-Dollar in der NVIDIA-Aktie ins Spiel. So weit wurde nämlich die Ausdehnung der zweiten Kaufwelle unter charttechnischen Aspekten errechnet. Ein bärisches Szenario dürfte sich dagegen erst unterhalb von 240,00 US-Dollar einstellen, dann müssten Abschläge in den Bereich von 231,30 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Dies würde jedoch die Gefahr eines Wiedereintritts in den vorherigen Abwärtstrend erheblich steigern.