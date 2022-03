Die Märkte sind im Angstmodus. Der Volatilitätsindex VDAX hat sich in den letzten Wochen fast verdoppelt. Die zum Jahresende noch so optimistische Anlegerstimmung hat sich innerhalb weniger Wochen komplett gedreht. Der Absicherungsbedarf unter den institutionellen Anlegern ist mittlerweile hoch. Schuld daran sind nicht nur die wachsenden Inflationssorgen, sondern vor allem natürlich der Krieg in der Ukraine.

Politiker und Börsianer scheinen nicht an den Einmarsch der Russen geglaubt zu haben und zeigten sich überrascht. Doch eigentlich standen alle Warnsignale auf Rot, dass Putin das Vorgehen auf der Krim wiederholen könnte. Nach freiem Fall unmittelbar nach Kriegsbeginn scheinen die Börsen immerhin einen ersten Boden gefunden zu haben. Der stockende Vormarsch der russischen Truppen und die immer wieder neu anberaumten Verhandlungstreffen machen etwas Hoffnung. In der Zwischenzeit gehen die Angriffe auf ukrainische Städte jedoch weiter, so dass die Börsenentwicklung kurzfristig ein Spielball des Krieges bleibt.