Jetzt schlägt die Stunde der Endemie-Aktien: Weng Fine Art, MM2 Asia, Netflix

Gerade in schwierigen Zeiten ist Unterhaltung wichtig. Als sich in den 1980er Jahren zwei bis an die Zähne bewaffnete Mächte gegenüberstanden, die die Welt gleich mehrfach hätten auslöschen können, boomte die Unterhaltungs-Industrie. Musik und Filme wurden weltweit gefeiert und punkteten mit einer für die 1980er typischen Leichtigkeit. Parallel dazu nahmen die Kunstmärkte Fahrt auf – vor allem wohlhabende Japaner und US-Amerikaner entdeckten moderne Kunst und trieben die Preise. Trotz aller aktuellen Probleme oder gerade deswegen: Anregende Unterhaltung könnte auch in den 2020ern hoch im Kurs stehen. Warum? Wir erklären es und stellen drei spannende Unternehmen vor.

