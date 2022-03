Fazit

Der deutlich anziehende Silber-Future zum Ende dieser Handelswoche impliziert eine Fortsetzung des kürzlich aktivierten Kaufsignals, erste Ziele sind an den aktuellen Jahreshochs von 26,94 US-Dollar auszumachen, darüber im Bereich zwischen 28,00 und 28,74 US-Dollar. Hierfür könnte ein sukzessiver Einstieg beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX7CEC erfolgen. Hierdurch ließe sich insgesamt eine Rendite von 160 Prozent erzielen, Ziel des Scheins bei vollständiger Umsetzung der Idee läge in diesem Fall bei 4,69 Euro. Natürlich darf eine Verlustbegrenzung nicht fehlen, gemessen am Basiswert ist diese aber noch unterhalb des EMA 50 anzusiedeln. Das entspräche einem möglichen Ausstiegskurs im Schein von 0,74 Euro.