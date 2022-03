Am 21 März öffnete Nike die Bücher zu seinem 3. Quartal (Monate Dezember bis Ende Februar) und überraschte die Aktionäre hinsichtlich Umsatz und Gewinn. Dabei konnte Nike auf seinem Heimmarkt Nordamerika überzeugen. Hier wurde ein Umsatzplus von 9 Prozent erwirtschaftet. Enttäuschend waren die Zahlen hingegen in China, wo der Umsatz um 8 Prozent nachgegeben hat. Dies ist damit zu erklären, dass das Management aufgrund von coronabedingten Werksschließungen in Vietnam vergangenes Jahr Nordamerika mit Lieferungen bevorzugte. Summa Summarum konnte der Gesamtumsatz um 5 Prozent auf knapp 10,9 Milliarden US-Dollar im Quartal gesteigert werden. Der Netto-Gewinn ging um 4 Prozent auf rund 1,4 Milliarden US-Dollar zurück. Pro Aktie verdiente der Konzern 87 Cent und übertraf damit die Vorhersagen von 71 Cent. Die Nike-Aktie stieg nachbörslich zunächst um 4,9 Prozent und durchbrach damit den Abwärtstrend.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Nike konnte seit Mitte Mai 2021 den Konkurrenten Adidas deutlich um rund 23 Prozentpunkte übertreffen. Beide Aktien bilden ab Anfang 2022 einen Abwärtstrend aus, der bei Nike nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen signifikant gebrochen wurde. Der Kurs von Nike kann also in eine Bodenbildung eintreten und die Verluste mittelfristig eindämmen. In der zeitlichen Betrachtung kann Nike den Gewinn pro Aktie im Schnitt - vom Finanzjahr 2017/18 bis zum Jahr 2023/24 unter Bezugnahme auf die Planwerte - um 31 Prozent steigern. Damit lassen sich auch die erwarteten KGVs von weit jenseits der 20 erklären. Kommt Zweifel an den geplanten Gewinnsteigerungen auf, kann das Papier aufgrund der hohen KGVs schwer in Mitleidenschaft gezogen werden. Dennoch sind die langfristigen Prognosen in der Sportartikelbranche gut. Laut einer Studie von Boston Consulting soll der globale Handel mit Sportartikeln bis 2025 um jährlich sieben Prozent auf 670 Milliarden Dollar wachsen. Im E-Commerce erwarten die Experten zweistellige Wachstumsraten.