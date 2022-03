Immer mehr bekannte Personen des öffentlichen Lebens in Deutschland fordern ein Energie-Embargo gegen Putin. Die Schäden eines solchen Energie-Embargos gegen Russland aber wären immens: ohne Öl und Gas aus Russland droht Teilen der deutschen Industrie der Kollaps, weil in Deutschland gesetzlich die Versorgungssicherheit der Privathaushalte Priorität. In vielen Bereichen der Industrie würde eine Unterversorgung mit Gas, Öl oder Strom Maschinen kaputt gehen lassen - mit der Folge von Massen-Arbeitslosigkeit und sozialen Verwerfungen hierzulande. Aber vielleicht ist es gar nicht der öffentliche Druck, sondern die Verkündigung von Putin, russisches Gas nur noch in Rubel sich bezahlen zu lassen, die zu einem Energie-Embargo gegen Russland führen wird: denn Deutschland und andere Länder fordern die Einhaltung der bestehenden Verträge..

Hinweis aus Video: "Goldpreis zeigt Stärke – Ukraine-Krieg, G7-Treffen, US-Sanktionen zu Gold"

Das Video "Wollt ihr wirklich das Energie-Embargo gegen Putin?" sehen Sie hier..