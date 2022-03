Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





> MÄRKTE & KURSE | Auf die Verluste von Mittwoch folgte gestern an den US-Börsen wieder eine Kurserholung, von der insbesondere die Technologiewerte profitierten. Die sinkenden Ölpreise dämpften zudem die Konjunktursorgen. Der Dow Jones stieg um 1,02 % auf 34.707 Punkte. Auch der S&P 500 (+ 1,43 % auf 4.520 Punkte) und der Nasdaq 100 (+ 2,20 % auf 14.765 Punkte) legten deutlich zu. Auf dem Gipfeltreffen der Nato, der G7-Staaten und der EU am Donnerstag in Brüssel sagte US-Präsident Joe Biden den EU-Staaten im Rahmen eines neu geschlossenen transatlantischen Energiepakts die sichere Versorgung mit Flüssiggas zu. Der Dax eröffnete den Handel heute Morgen mit einem Plus von 0,40 % bei 14.332 Punkten. Anschließend tauchte der deutsche Leitindex kurz in die Verlustzone ab, um sich dann oberhalb der Nulllinie zu stabilisieren. Eine besonders erfreuliche Meldung gab es vom Pumpenhersteller KSB.