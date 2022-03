Noch bis Anfang dieses Jahres war die Linde-Aktie stark gefragt, in der Spitze konnte ein Rekordhoch bei 309,35 Euro etabliert werden. Nur wenig später ging Bullen jedoch die Puste aus, es folgte ein Rücksetzer auf die markante Unterstützung aus Sommer letzten Jahres um 245,00 Euro. Dort fand Linde anschließend einen Boden vor und konnte zuletzt wieder dynamisch zulegen. Der wichtigste Schritt war aber der Sprung über den EMA 50 sowie die Kursmarke von grob 280,00 Euro, weil damit eine drohende SKS-Formation abgewendet werden konnte. Dadurch steigt jetzt unmittelbar die Wahrscheinlichkeit eines zeitnahen Tests der Rekordstände.

Nur noch wenige Euro fehlen

Der erfolgreiche Ausbruch über 280,00 Euro hat der Linde-Aktie nun vorläufiges Potenzial an 300,00 Euro verschafft, darüber dürften rasch die Rekordstände bei 309,35 Euro in den unmittelbaren Fokus rücken und können für ein direktes Long-Investment in Betracht gezogen werden. Kurzfristige Rücksetzer sollten jedoch kategorisch nicht ausgeschlossen werden, diese könnten zeitweise in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei derzeit 272,37 Euro abwärtsreichen. Aber erst darunter werden weitere Abschläge in Richtung 260,00 und die aktuellen Jahrestiefs bei 244,00 Euro wahrscheinlich.