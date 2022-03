In einer per Video am Donnerstag aufgezeichneten Pressekonferenz sagte der Vorsitzende des russischen Duma-Ausschusses für Energie, Pawel Zawalny, dass Russland offen sei, Energieleistungen gegen Rubel, Gold oder nationale Währungen "befreundeter Länder" wie China oder der Türkei zu akzeptieren. So berichtet es CNBC.

Sein Land habe jegliches Interesse an Energiezahlungen in US-Dollar oder Euro verloren. Diese Währungen seien für Zawalny nicht viel mehr als "Bonbonpapier".